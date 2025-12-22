Fernández Galiño repetirá como Valedora do Pobo de Galicia con el aval de PP y BNG, que propondrá un adjunto

El PP de Galicia ha registrado en el Parlamento su propuesta para que María Dolores Fernández Galiño repita al frente de la Valedoría do Pobo, una candidatura que cuenta con el aval del BNG, que propondrá un adjunto/a.

El pasado martes, 9 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento publicaba la resolución de la Presidencia por la que se declaraba vacante el cargo de valedor do pobo y se prorrogaban, mientras, las funciones de Fernández Galiño, que tomó posesión del cargo el 2 de agosto de 2019 para un período de cinco años, por lo que su mandato ya expiró en agosto de 2024.

Para aprobar el nombramiento del Valedor/a do Pobo la ley fija una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo, es decir, 45 de los 75 diputados, por lo que el PPdeG, con 40 diputados en el Pazo do Hórreo, necesita de alguna de las fuerzas de la oposición.

Así, tras lograr el apoyo del BNG, fuentes nacionalistas han señalado que esperan que los populares den también el visto bueno a su propuesta para el cargo de adjunto/a, que hasta ahora desempeñaba María Xosé Porteiro, propuesta en 2019 por el Grupo Socialista, cuando ostentaba el liderazgo de la oposición.

De este modo, María Dolores Fernández Galiño seguiría al frente de la Valedoría, siendo hasta ahora la primera valedora que no dimite desde 2007, año en el que el magistrado Benigno López tuvo que abandonar el cargo envuelto en una polémica surgida tras plantear la suspensión de la aplicación de la ley de dependencia y considerar "imprescindibles, justos y necesarios" los recortes.

Su sustituto, de manera interina y durante tres años, fue el vicevaledor José Julio Fernández, que dio paso al mandato de Milagros Otero, que también dimitió en el año 2019 después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG en ese momento.

El perfil

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (1981-1986) y diplomada en Práctica Jurídica por la misma universidad (1985-1986), Fernández Galiño superó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y también las oposiciones de ingreso en la carrera fiscal.

En la carrera judicial estuvo destinada, de 1990 a 1992, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Ponteareas. Ascendió en 1992 a la categoría de magistrada, con destino de 1992 a 2001 en el Juzgado de lo Social nº2 de Pontevedra. Desde 2001 estuvo destinada en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En la carrera fiscal se encuentra, desde su ingreso, con la categoría de abogada-fiscal, en excedencia. Asimismo, tiene reconocida la especialización de Derecho Civil de Galicia.