A Coruña ha ganado 9 veces 'El Gordo' de la Lotería de Navidad: ¿sumará un nuevo primer premio este 2025?

Este lunes 22 de diciembre tendrá lugar el más importante y popular de todos los sorteos de nuestra Lotería: el Sorteo Extraordinario de Navidad. En apenas unas horas, algún afortunado o afortunados estarán de celebración tras haber ganado 'El Gordo', el primer premio de la Lotería de Navidad.

Este 2025, el Sorteo de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios (70 más que el año pasado), entre los cuales el más ansiado y esperado es 'El Gordo' o primer premio, que reparte 400.000 euros por décimo.

A Coruña, la ciudad gallega en la que ha tocado 9 veces 'El Gordo' de Navidad

Dar la entrada para una casa, realizar un viaje a un destino exótico o comprar un coche. Son muchos los que sueñan con qué harían si les tocara 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad, un premio que ha recaído nada menos que en nueve ocasiones en A Coruña.

A Coruña es la ciudad gallega más afortunada: la suerte le ha sonreído en nueve ocasiones, concretamente en los años 1903, 1958, 2003, 2012, 2014, 2018 y 2023. En este último año, además, también cayeron el segundo premio y dos quintos premios, consolidando su fama como una de las localidades más agraciadas de la Comunidad.

El top 3 de los grandes afortunados se completa con Lugo, donde 'El Gordo' de la Lotería de Navidad ha recaído 6 veces, y Vigo, con otras cinco. Le siguen O Porriño (Vigo), con cuatro Primeros Premios, y Santiago de Compostela y Carballo, donde ha caído tres veces en cada uno.

Merece una mención especial el municipio lucense de Vilalba, donde 'El Gordo' cayó dos años consecutivos: 2017 y 2018.

Lista completa de municipios gallegos agraciados con 'El Gordo'

Provincia de A Coruña

A Coruña: 9 veces (años 1903, 1958, 1974, 2003, 2012, 2014, 2018, 2022 y 2023)

Santiago de Compostela: 3 veces (2007, 2018 y 2023)

Carballo: 3 veces (2007, 2012 y 2014)

A Pobra do Caramiñal: 1 vez (2023)

A Serra de Outes: 1 vez (2018)

Almeiras (Culleredo): 1 vez (2023)

Baio (Zas): 1 vez (2018)

Cambre: 1 vez (2023)

Cedeira: 1 vez (2018)

Ferrol: 1 vez (1915)

Ledoño (Culleredo): 1 vez (2023)

Noia: 1 vez (2018)

O Pino: 1 vez (2018)

Pontevea (Teo): 1 vez (2018)

Porto do Son: 1 vez (2023)

Rianxo: 1 vez (2003)

Teo: 1 vez (2018)

Val do Dubra: 1 vez (2023)

Provincia de Pontevedra

Vigo: 5 veces (1974, 2018, 2020, 2022 y 2023)

O Porriño: 4 veces (2018, 2020, 2022 y 2023)

Pontevedra: 2 veces (1986 y 2018)

Poio: 2 veces (2018 y 2022)

A Estrada: 1 vez (2018)

A Illa de Arousa: 1 vez (2023)

Bueu: 1 vez (2018)

Marín: 1 vez (2023)

O Grove: 1 vez (2020)

O Rosal: 1 vez (2013)

Redondela: 1 vez (2018)

Salvaterra de Miño: 1 vez (2023)

Sanxenxo: 1 vez (2018)

Vilagarcía de Arousa: 1 vez (2023)

Provincia de Lugo

Lugo: 6 veces (1974, 1976, 1988, 2014, 2018 y 2023)

Vilalba: 2 veces (2017 y 2018)

A Fonsagrada: 1 vez (2022)

Baralla: 1 vez (2023)

Meira: 1 vez (2012)

Monforte de Lemos: 1 vez (2018)

O Valadouro: 1 vez (2018)

Provincia de Ourense