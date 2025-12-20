Confirmado por la Aemet: el invierno durará 89 días y Galicia vivirá unas Navidades frías y secas

Ambiente plenamente invernal para el inicio del invierno astronómico. Una vaguada, asociada a una borrasca fría, dejará una estampa típica de esta época del año, con lluvias, un acusado descenso de las temperaturas y precipitaciones en forma de nieve a cotas bajas.

El invierno comenzará de manera oficial este domingo, 21 de diciembre, y lo hará con un tiempo poco favorable para quienes tengan previsto disfrutar de una escapada por Galicia, ya que el frío y las lluvias serán los grandes protagonistas.

Cuántos días durará el invierno 2025-2026

En el hemisferio norte, el invierno de 2025-2026 comenzará el día 21 de diciembre de 2025 a las 16:03 hora oficial peninsular según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

Esta estación tendrá una duración aproximada de 88 días y 23 horas, y concluirá el 20 de marzo de 2026 con el inicio de la primavera. Además de ser la más fría del año, también es la más corta, ya que el invierno coincide con el período en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol.

"Cuando esto sucede, la Tierra se mueve más rápido en su órbita, y por tanto necesita menos tiempo para llegar al punto donde comienza la siguiente estación, que es la primavera", explica el Observatorio Astronómico Nacional.

Las noches del invierno son largas, por lo que "resultan excelentes para observar el cielo". Durante el invierno, podremos ver al anochecer al planeta Saturno, y a comienzos de enero se unirá Júpiter, y Venus a partir de mediados de febrero.

Al amanecer, el invierno comenzará con Júpiter y Mercurio visibles, y entre las constelaciones más destacadas, figuran Orión y Géminis, con la pareja Cástor y Pólux, cuya unión con otras estrellas adyacentes forma el conocido como el hexágono del invierno.

Durante el invierno de 2025-2026, por otro lado, habrá dos eclipses, uno anular de Sol y otro total de Luna. El eclipse solar tendrá lugar el 17 de febrero, mientras que el de Luna será el 3 de marzo; sin embargo, desde Galicia no serán visibles.

Cómo serán las Navidades en Galicia

A las puertas de dos fechas importantes en el calendario, Nochebuena y Navidad, muchos se preguntan cómo será el tiempo. Pues bien, la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que Galicia registrará unas navidades "frías" y "secas".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Francisco Infante señala que el periodo navideño será "más frío y más seco, típico de una situación anticiclónica". Una vez pasadas estas fechas, el invierno, entre enero y marzo, será "más cálido de lo normal".