Productores avisan que la Xunta aún no actuó frente a la peste porcina y un foco "sería incontrolable"

La Federación Galega de Porcino (Fegapor), que representa al 100% de los productores, avisa de que la Xunta, pese a su "buena disposición", aún "no tomó medidas" para reducir población de jabalí frente a un eventual avance de la peste porcina africana detectada en Cataluña. Por ello, le urgen a actuar, al tiempo que expresan cierto "optimismo" en relación con los precios y las ventas de cara a comienzos de 2026.

En declaraciones a Europa Press, el representante de Fegapor, Pablo Meijomín, ha explicado que "ya van 20 días" desde el inicio del brote "y no se tomaron las medidas tan urgentes" como en otras comunidades autónomas, como Aragón.

Tras una primera reunión a nivel técnico, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se han reunido este jueves con representantes del sector ganadero de porcino.

"Hay muy buena disposición, y ya se está trabajando en eso, pero que lo hagan cuanto antes", ha valorado Meijomín, después del encuentro, al alertar de que "puede saltar un foco en cualquier momento" y en Galicia "sería incontrolable".

El "mayor problema" en la comunidad gallega "es que los jabalíes están comiendo en los contenedores", subraya el responsable de la federación gallega de porcino, quien trasladó una serie de propuestas, como la incorporación de nuevas categorías de caza, "batidas sin burocracia", permitir que se capturen jabalíes "fuera de cotos", visores térmicos para actuar de noche y "algún control" en zonas periurbanas, como jaulas, así como limpieza de maleza en franjas próximas a ciudades.

Otra de las medidas que ha pedido Fegapor es el establecimiento de contenedores por comarcas para la recogida de animales muertos y también para las vísceras.

Por parte de la Xunta, la titular de Medio Ambiente les trasladó que serán incluidos en la mesa de control del jabalí, que se acaba de reunir y que abordó, entre otras cuestiones, la autorización de nuevas modalidades de caza.

Precios y ventas

En cuanto a la situación tras la detección de casos de peste porcina en jabalíes en Cataluña, Meijomín señala que los precios se han resentido con un impacto "muy grande" para los productores gallegos, pero constata que el golpe "sería definitivo si se produjera un foco".

En todo caso, prevé que estas fechas aumente el consumo de carne de cerdo, tanto a nivel interno como del lado de las exportaciones, debido a la caída de precios y a otros factores como el alza del coste de la ternera.

Tras dos semanas con "todo desestabilizado", los productores están intentando reducir el peso de los cerdos "para que no haya atasco" y "sacrificar lo más posible".

Ahora, aprobados los aranceles de China, el sector espera que, "como mínimo, el precio tendrá que dejar de bajar" al arranque del próximo año, y hasta puede que "empiece a repuntar". "Hay que ser optimistas", concluye Meijomín.