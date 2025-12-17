Confirmado por la Xunta: alerta naranja en Galicia por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 80 km/h

"Al mal tiempo, buena cara", dice el refrán. Y eso es precisamente lo que tocará hacer en Galicia, donde la inestabilidad meteorológica dejará lluvias, viento e incluso un fuerte temporal marítimo, con olas que podrían alcanzar los siete metros de altura significativa.

El mal tiempo no dará tregua y, de hecho, Galicia será una de las comunidades autónomas donde más precipitaciones se registren hasta el domingo. Ante esta previsión, la Xunta ha activado varios avisos para mañana jueves.

Alerta naranja por olas de hasta 7 metros

La llegada de un frente frío por el extremo noroeste dejará lluvias desde primera hora en Galicia, que se intensificarán a lo largo de las horas centrales del día. Será, por tanto, una jornada plenamente invernal, con temperaturas en descenso.

También se espera un fuerte temporal marítimo. Por ello, la Xunta ha activado para mañana, jueves 18 de diciembre, la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

El fenómeno meteorológico adverso estará activo desde la madrugada del jueves en el litoral de A Coruña, y desde las primeras horas de la mañana en los de Pontevedra y Lugo. Se espera mar combinada de oeste a noroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8 (entre 62 y 74 km/h).

Debido a la alerta naranja, la Secretaría General para el Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva Xogade y federada en la jornada de mañana en los concellos de la costa oeste de A Coruña a partir de las 03:00 horas.

La medida también afecta a los concellos de la costa noroeste de A Coruña a partir de las 05:00 horas, y en los de la costa suroeste de esta provincia, de las Rías Baixas y de la zona Miño de Pontevedra a partir de las 06:00 horas.

En el caso de la Mariña de Lugo la suspensión comenzará a las 09:00 horas.

Ante esta previsión, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos.

También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

MeteoGalicia activa los avisos de nivel amarillo

Además de la alerta naranja por temporal marítimo, se suman avisos de nivel amarillo por lluvias en las provincias de Pontevedra y A Coruña, con acumulados de hasta 15 l/m2 en 1 hora y de hasta 40 l/m2 en 12 horas. Estos avisos permanecerán activos desde las 12:00 horas.

Por otro lado, el viento será otro de los grandes protagonistas, tanto en el litoral como en zonas del interior de Ourense, con rachas que podrían superar los 80 km/h. En A Mariña lucense, esta alerta se mantendrá activa durante gran parte del día, desde las 03:00 hasta las 18:00 horas.