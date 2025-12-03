La Xunta vuelve a reclamar al Gobierno información sobre los fallos en las pulseras antimaltrato

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha mostrado su preocupación por la "pasividad del Gobierno de Sánchez" con la protección de las víctimas de violencia de género y ha vuelto a exigir que el Ejecutivo central informe "lo antes posible" sobre los fallos en el sistema Cometa y las incidencias en Galicia.

"¿Dónde están los informes técnicos? ¿Qué medidas concretas va a tomar el Gobierno de Sánchez para que no se vuelva a repetir?", ha cuestionado la conselleira en una respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular que recoge Europa Press.

Además, ha lamentado que el Ejecutivo central no informe al Gobierno gallego sobre estos fallos y ha denunciado que solo obtuvieron "la callada por respuesta".

Para la titular de Igualdade, los fallos en el sistema "no son casos aislados", mientras el Gobierno "solo echa balones fuera".

"Estamos ante un Gobierno que pasará a la historia también por los múltiples fallos de las pulseras antimaltrato y que pasará a la historia por ser el Gobierno que más daño hizo a todas las mujeres de España", ha lamentado.