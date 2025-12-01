La Xunta da luz verde a una OPE de 1.103 plazas: 803 de acceso libre y 138 para prevención de incendios

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal el decreto de la oferta de empleo público (OPE) de la Administración xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este 2025, que asciende a 1.103 plazas. De ellas, 803 serán de acceso libre y otras 300, para promoción interna.

Lo ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, tal y como recoge Europa Press, con el objetivo de "reforzar" con más empleados públicos la Administración se ha aplicado la máxima tasa de reposición permitida por el Estado, la establecida en 2023, ejercicio con los últimos presupuestos aprobados en el ámbito estatal.

De las plazas de acceso libre, más de 370 serán para los principales cuerpos y escalas de Administración xeral: 160 plazas para personal de limpieza y cocina, 60 para personal subalterno, 49 del cuerpo auxiliar (C2), 11 del cuerpo administrativo (C1), 30 del cuerpo superior (A1), 30 del cuerpo de gestión (A2) y 11 del cuerpo administrativo (C1).

También se incluyen 10 puestos de la escala de letrados, 10 para la escala superior de finanzas y 16 para la escala técnica de finanzas.

Más de 380 plazas serán para escalas de administración especial, entre las que Rueda ha destacado las "138 plazas para el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales", de las que el 90% (124) serán bomberos forestales y 14 para jefes de brigada.

Además, se convocarán 108 para la escala auxiliar de cuidadores/as, 50 para la de agentes técnicos de gestión ambiental y 30 para la de auxiliar de cocina.

Además, la reserva para personas con discapacidad será del 11,8%, "por encima sensiblemente", ha destacado el presidente gallego, de la reserva mínima que fija la legislación y que es del 7%.