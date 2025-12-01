Renfe amplía las plazas Galicia-Madrid con 1.200 asientos extra el lunes 8 por el retorno del puente
Habrá dos trenes especiales Avlo entre Santiago y Madrid, uno en cada sentido, con paradas intermedias en Ourense y Zamora
Te puede interesar: Evacúan a 20 personas que viajaban en tren a A Coruña tras comenzar arder uno de los motores
Renfe reforzará la conexión entre Galicia y Madrid el próximo puente de la Constitución con casi 1.200 plazas extraordinarias el lunes 8 con el objetivo de facilitar el retorno de los viajeros.
Según avanzan fuentes de Renfe a Europa Press, la compañía ha programado dos trenes especiales Avlo entre Santiago y Madrid (uno en cada sentido), con paradas intermedias en Ourense y Zamora.
En concreto, el primero de ellos saldrá a las 14:40 horas de Madrid y llegará a Santiago a las 17:42 horas, mientras que el otro partirá de la capital gallega a las 19:20 horas y llegará a Chamartín a las 22:33 horas.
"Esto supone el aumento en casi 1.200 plazas extraordinarias diarias para facilitar la operación retorno", ha reivindicado Renfe, indicando que los billetes ya están a la venta en los canales oficiales de la compañía.