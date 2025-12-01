Confirmado por la Xunta: viajes gratis en 2026 para menores de 21 años y mayores de 65 en Galicia

El autobús es considerado uno de los medios de transporte más sostenibles, seguros y accesibles. De hecho, Galicia cuenta con numerosas ventajas para que determinados grupos de población, como jóvenes y mayores, viajen a un precio reducido o directamente gratis.

En este contexto, el Ejecutivo regional ha anunciado recientemente la ampliación de la vigencia de la Tarifa Xente Nova y de la Tarifa +65, que permiten realizar hasta 60 desplazamientos gratuitos al mes, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Viajes gratis en 2026 para menores de 21 años

Buenas noticias para los gallegos. La Xunta de Galicia prolonga un año más las bonificaciones para viajar de forma gratuita en autobús interurbano, así como en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en los servicios ferroviarios metropolitanos del área de Ferrol.

Los menores de 21 años pueden acceder a 60 viajes gratuitos al mes a través de la Tarjeta Xente Nova. La pueden utilizar chicos y chicas de entre 4 y 20 años, porque los menores de 4 años ya viajan gratis en el transporte interurbano.

"Cuando cumplas 21 años podrás seguir usando la tarjeta hasta que se agote el saldo", aclara el Gobierno regional.

Con la Tarjeta Xente Nova salen gratis los viajes interurbanos en el transporte público de Galicia, cualquiera que sea su origen y destino. Además, también permite viajar gratuitamente en los barcos de los servicios de Cangas-Vigo y Moaña-Vigo, así como en el tren metropolitano en Ferrol.

Un dato importante: para viajar con la Tarjeta Xente Nova es necesario tener suficiente saldo, por lo que inicialmente se deberá cargar el saldo de los viajes que la persona prevea realizar. Después, la Xunta de Galicia reintegrará el importe abonado en el autobús directamente en la tarjeta.

Transporte público gratuito para mayores de 65 años

Por otro lado, las personas mayores de 65 años también pueden viajar por Galicia de forma totalmente gratuita (hasta 60 viajes al mes) con la Tarifa +65. Puede acceder a ella cualquier persona que haya cumplido los 65 años y viaje con una Tarxeta da Mobilidade de Galicia (TMG).

La tarifa +65 está disponible en todos los servicios de transporte en autobús interurbano de titularidad de la Xunta de Galicia, así como en los servicios municipales atendidos por servicios públicos de titularidad de la Xunta de Galicia, como los denominados servicios urbanos de Ferrol y Pontevedra.

Al igual que la Tarjeta Xente Nova, la Tarifa +65 también se aplica en los servicios de transporte marítimo metropolitano que prestan entre Cangas y Vigo y entre Moaña y Vigo y viceversa, así como en los servicios de la antigua Feve en la comarca de Ferrol.

Las personas mayores de 65 años que deseen hacer uso de esta tarifa deberán adelantar el importe de los viajes, para después recibir directamente el reintegro de los primeros 60 viajes abonados cada mes.

"Para recibir este reintegro bastará con que, a partir del mes siguiente, introduzcan la tarjeta TMG en cualquier cajero automático de ABANCA y acepten el correspondiente recargo que les abonará la Xunta de Galicia".

Más de 7 millones de viajes gratis en Galicia

Solo entre enero y septiembre de 2025, las personas usuarias realizaron 7,7 millones de viajes gratuitos, mientras que el número de nuevas altas alcanzó casi 39.000.

En el caso de la Tarjeta Xente Nova, destinada a menores de 21 años, sumó 4,9 millones de trayectos, superando los datos de 2024 y consolidando una media mensual de más de 54.000 viajes gratuitos.

Por su parte, los mayores de 65 años realizaron 2,8 millones de viajes gratis hasta septiembre, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, casi 19.000 personas se incorporaron en lo que va de año.