Rueda y Prado encabezarán la delegación del PP gallego en la concentración convocada por Feijóo en Madrid

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha anticipado que su formación estará "bien representada" en la concentración convocada por su jefe de filas estatal, Alberto Núñez Feijóo, a partir de las 12:00 horas en el Templo de Debod de Madrid, dado que estará encabezada por el presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alfonso Rueda.

Así lo ha subrayado antes de participar en la comida de Navidad del Partido Popular de Ortigueira, a la que han acudido más de 150 personas y en la que el alcalde, Valentín Calvín, ejerció como anfitrión.

Prado ha avanzado que también ella estará en Madrid, con el fin de "protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen": "Todos los que acompañaron a Pedro Sánchez acabaron en la cárcel: es la máxima degradación de un Gobierno y de un partido, el PSOE", ha reprobado.

La número dos de los populares gallegos ha hecho un llamamiento a "no permanecer impasibles ante lo que está ocurriendo en España, principalmente en el Gobierno central, y que lleva años afectando directamente a Galicia", al entender que "las preocupaciones de Sánchez y sus ministros siempre fueron otras".

En ese sentido, según recoge Europa Press, ha recordado la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, para incidir en que, con él ahora en la cárcel, "se puede entender que las prioridades de su Ministerio eran otras y no, por ejemplo, el derecho al tren de Ferrolterra, Eume y Ortegal", ha dicho, en referencia a la movilización que tiene lugar este domingo en la estación de tren ferrolana y que el Partido Popular también apoya.

Así, ha aludido al estado del ferrocarril Ferrol-Ribadeo, con parada en Ortigueira, que "sigue en deterioro mientras Sánchez mira hacia otro lado". "Por España, por Galicia y por Ortigueira, salgamos mañana a la calle", ha apelado Prado.

Finalmente, ha dado las gracias al alcalde por la invitación, y ha deseado una Feliz Navidad y un Feliz Año 2026, antes de remarcar que, "si en estas fechas es importante juntarse para celebrar, también lo es para analizar lo que está ocurriendo en España".

"Deseamos que Feijoo llegue lo antes posible a la Moncloa"

Por su parte, Valentín Calvín ha agradecido a toda la militancia que haya acudido a esta cita de todos los años, "cada año con más personas": "Nos llena de alegría para seguir trabajando".

Asimismo, dijo esperar que "en breve haya citas electorales", en referencia a las elecciones generales, y deseó que Alberto Núñez Feijóo "llegue a La Moncloa". "Es lo que queremos todos que ocurra cuanto antes", ha finalizado.

Los populares remarcan que Ortegal es "una comarca 100% del PP, ya que todos los ayuntamientos que la conforman (Cariño, Ortigueira, Mañón y Cerdido) están gobernados por alcaldes del PP".