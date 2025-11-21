Galicia, ante la sentencia contra García Ortiz: de la exigencia de "responsabilidad" a "acatar pero no compartir"
El PP y la Xunta celebran el fallo y exigen que tenga consecuencias. El PSOE acata la sentencia pero no la comparte
El Partido Popular y el PSOE han valorado en sentidos contrarios la sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ejerció parte de su trayectoria profesional en Galicia, coincidiendo además con la catástrofe del Prestige.
La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha celebrado este viernes la condena por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al entender que se lanza "un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley por mucho poder o cargo que tenga".
Prado, también diputada en la Cámara autonómica, ha arrancado con esta manifestación su intervención recogida por Europa Press en el marco de un debate en la Comisión de Peticiones de la Cámara gallega, donde ha lamentado que se "arrastrase tan bajo el prestigio de una institución tan esencial para la democracia".
A juicio de la dirigente popular, el modo de proceder del fiscal "minó la confianza pública" y ahora la sentencia del Tribunal Supremo (TS) repara "al menos en parte" la "herida institucional" causada.
Dicho esto, ha esgrimido que "más lamentable" es "poner en cuestión la labor de la justicia e instigar la teoría conspiranoica del lawfare al más puro estilo totalitario o dictatorial con estándares alejados de los principios democráticos que tanto costó alcanzar" y que, a su modo de ver, "todos los partidos deberían no solo preservar, sino defender".
"Todos los partidos políticos que no somos antisistema, por lo menos", ha zanjado, tras festejar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, lo que interpreta como "una victoria clara de la justicia".
La Xunta exige que se deriven responsabilidades políticas
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha exigido que se deriven responsabilidades políticas tras el fallo del Tribunal Supremo (TS).
"Es muy preocupante y bochornoso que un fiscal general del Estado sea condenado en el ejercicio de su cargo, pero igual de preocupante y bochornoso es que el ministro de Justicia traslade que la posición del Gobierno es seguir defendiendo al fiscal pese a esa condena", ha aseverado en un audio difundido a los medios el conselleiro de Xustiza.
Asimismo, ha denunciado que mantener en su día al fiscal general en su puesto tras abrirle un juicio oral, "lo único que hizo fue demostrar que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado estaban sirviendo al interés político del Gobierno de España".
Con todo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "seguirá aguantando", y ha cuestionado "cuánto más tienen que seguir aguantando los españoles y, sobre todo, qué tiene que pasar para que este Gobierno convoque elecciones".