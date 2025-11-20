Los gallegos envían más de cuatro toneladas de castañas a través de Correos en un mes

Los gallegos han enviado 4.242 kilos de castañas durante el primer mes de la campaña especial de Correos en Galicia, diseñada para facilitar que este producto llegue a cualquier punto de la Península.

La iniciativa estará activa hasta finales de noviembre y se desarrolla en 22 ayuntamientos gallegos, repartidos por las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

En Lugo, participan los ayuntamientos de Becerreá, Chantada, Escairón, Quiroga, Samos y Sarria. En Ourense, la campaña cubre Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, Cortegada, Gomesende, A Gudiña, Maceda, Ourense, Padrenda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín y Viana do Bolo, mientras que en Pontevedra, se suma Silleda.

Los vecinos pueden realizar los envíos desde las oficinas postales o desde sus domicilios, gracias al servicio de carteros y carteras rurales, que recogen los paquetes directamente.

El servicio permite introducir la cantidad de castañas deseada, recomendando que estén bien secas para asegurar su conservación durante el transporte.

Correos ofrece precios reducidos respecto a la tarifa estándar y un servicio diseñado para garantizar una entrega rápida y segura. La admisión de paquetes se realiza de lunes a jueves para asegurar que lleguen en óptimas condiciones.

Además, los clientes pueden elegir el lugar de entrega, incluyendo domicilios, empresas, locales comerciales o la propia oficina de Correos, y todos los envíos incluyen notificaciones por SMS y correo electrónico, así como un seguro especial para proteger el contenido.

Con esta iniciativa, Correos refuerza su papel como aliado de los productores y consumidores gallegos, facilitando que un producto tan tradicional como la castaña llegue con garantía de calidad y rapidez a cualquier destino de la Península.