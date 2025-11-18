El Gobierno homenajea en Galicia a los medios estatales que participaron en la lucha contra los incendios

El Gobierno homenajea en Galicia a lo medios estatales que participaron en la lucha contra los incendios Quincemil

La Delegación del Gobierno en Galicia ha celebrado, en su sede en A Coruña, este martes, 18 de noviembre, un acto en homenaje a los medios estatales que participaron en la lucha contra los incendios forestales que arrasaron Galicia el pasado mes de agosto.

El evento ha estado presidido por el delegado Pedro Blanco y también han asistido los subdelegados de A Coruña, Ourense y Pontevedra, Julio Abalde, Eladio Santos y Abel Losada, respectivamente, así como la subdelegada en la provincia de Lugo, Olimpia López.

En el acto intervinieron responsables de la UME, de la Brigada de Laza y de la Guardia Civil, entre otros, que reivindicaron la labor realizada por las unidades de emergencia durante los incendios. Asimismo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco , agradeció el trabajo de todos los dispositivos estatales que participaron en la extinción de los incendios de agosto, en una ola que calificó de "histórica" con más de 170.000 hectáreas calcinadas.

Blanco explicó que este homenaje sirve para reconocer a cada uno de los colectivos movilizados en los fuegos de O Ribeiro, en Ourense, y otras zonas afectadas: la UME —que realizó el mayor despliegue en su historia en Galicia con más de 500 militares y 200 medios terrestres—, la BRILAT, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las BRIF, los distintos departamentos ministeriales, el Mecanismo Europeo de Protección Civil —con medios de Francia, Finlandia, Estonia o Rumanía—, así como los servicios de Protección Civil de la Delegación y los subdelegados del Gobierno, que "estuvieron ahí las 24 horas del día, los siete días de la semana".

El delegado reivindicó la importancia de los servicios públicos en situaciones de emergencia. "Tenemos unos servicios públicos potentes. Tenemos que cuidarlos, porque cuando todo falla, ahí están ellos para echar una mano y salvarnos de estas inclemencias", afirmó.

Sobre la colaboración del Gobierno, resaltó que este puso a disposición de la Xunta "más de 3.000 efectivos" para la extinción de los incendios y que Galicia fue el primer lugar visitado por el presidente Pedro Sánchez en la peor crisis de incendios de la historia.

Blanco insta a la Xunta a sumarse al Pacto por el Clima

Blanco aprovechó además para subrayar que los incendios de agosto evidencian que el cambio climático no es un concepto, sino "una auténtica realidad". Por ello volvió a pedir a la Xunta que se sume al Pacto por el Clima promovido por el Gobierno central.

"Aquí no se trata de colores ni de opciones políticas; se trata de supervivencia, de futuro, del futuro de nuestros hijos e hijas", señaló. Y añadió que es necesario dejar a un lado las diferencias para evitar que episodios como los de este verano no se vuelvan a producir nunca más.

En esta línea, el delegado de Gobierno señaló que los fuegos "no se apagan con slogans ni buscando culpables, se apagan con profesionales y con impuestos bien gestionados, con un sistema público fuerte, con planifiación, con inversión y con prevención".