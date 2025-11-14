Galicia mantiene la suspensión de ferias y concursos de ganado para proteger al sector

Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro. Carlos Castro - Europa Press.

La Consellería do Medio Rural ha decidido ampliar las medidas de prevención frente a la dermatose nodular contagiosa (DNC), por lo que seguirán suspendidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado en toda Galicia.

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), amplía las medidas vigentes desde el pasado 27 de octubre y estarán activas hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de prórroga según la evolución epidemiológica.

Asimismo, se mantiene el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones fuera de Galicia, que deberán permanecer inmovilizados desde su incorporación en las granjas gallegas.

Esta medida cautelar también afecta a los animales ya presentes en la explotación en el momento de la entrada de nuevos ejemplares.

Como parte de las medidas de prevención, es obligatorio desinfectar todos los bovinos y los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, ya sea para vida o sacrificio.

Los Servicios Veterinarios Oficiales supervisarán la inmovilización de explotaciones, la vigilancia sanitaria y la correcta desinfección, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A pesar de la ampliación de estas medidas, la Consellería transmite tranquilidad al sector, ya que no se han detectado casos de DNC en Galicia y la enfermedad no afecta a las personas.

Esta semana, la Consellería remitió además una carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación solicitando mayor coordinación y estrategia común para el control de la enfermedad, medidas homogeneizadas entre comunidades autónomas, y el desarrollo de una vacuna preventiva autorizada.

También se reclamó la modificación de la categoría de la enfermedad, actualmente considerada de máxima gravedad (A), por su fuerte impacto en el sector.

La dermatose nodular contagiosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca importantes pérdidas económicas en explotaciones bovinas.

Se transmite entre animales, pero no representa riesgo para la salud humana ni por contacto directo ni por consumo de productos.

La evolución reciente de la enfermedad en la Unión Europea, junto a la detección de nuevos focos en comunidades cercanas, aumenta el riesgo de aparición en Galicia, lo que justifica la adopción de estas medidas de prevención y bioseguridad desde el verano.