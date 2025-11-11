Galicia recurre ante el Supremo dos decretos del sistema estatal de reparto de menores no acompañados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia ha ratificado la presentación de dos recursos ante el Tribunal Supremo contra las normas que desarrollan el decreto ley del Gobierno central sobre el traslado y distribución de menores no acompañados.

El acuerdo, impulsado por la Consellería de Política Social y avalado por la Asesoría Jurídica, llega después de que Galicia y otras diez comunidades impugnaran ya ante el Constitucional el propio decreto ley estatal.

El Gobierno gallego insiste en que siempre apostó por la colaboración institucional y por cumplir las obligaciones de la ley de acogida, pero denuncia que el Ejecutivo central actuó sin planificación y sin tener en cuenta a las comunidades autónomas.

La Xunta afirma que no ha recibido comunicación sobre los criterios de reparto, la asignación por territorios ni la planificación de los envíos, y que el sistema carece de financiación suficiente.

Uno de los recursos cuestiona el procedimiento de reubicación y traslado de menores, un mecanismo que Galicia afirma desconocer porque no fue pactado ni explicado.

Según la Xunta, no se conocen las razones que determinan la distribución entre comunidades, ni los criterios técnicos que la sustentan.

El segundo recurso se dirige contra la norma que fija el número de menores que cada comunidad debe acoger, un reparto que el Gobierno gallego considera impuesto y no consensuado.