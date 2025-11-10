La Aemet avisa a Galicia: el viento y las lluvias llegarán con fuerza en los próximos días

Comienza una nueva semana de lluvias y temporal marítimo. La llegada de un frente Atlántico dejará precipitaciones en buena parte de Galicia, mientras que las temperaturas se mantendrán estables, al menos, hasta el fin de semana.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana, martes 11 de noviembre, los avisos de nivel amarillo en la costa de A Coruña, que pasarán a ser de nivel naranja en la jornada del miércoles 12 de noviembre.

Otra semana con lluvias y temporal marítimo

Un frente muy activo llegará el martes por la noche a Galicia, lo que obligará a activar los avisos, al menos, hasta el miércoles. Las acumulaciones más importantes se van a registrar en el oeste de Galicia, aunque se extenderán al resto de la región.

El viento y el fuerte oleaje también van a ser protagonistas. De hecho, el último modelo prevé olas de hasta 5 metros de altura significativa y rachas de viento del sur o suroeste que podrían alcanzar los 61 km/h (fuerza 7) en el litoral de A Coruña.

La situación se complicará de cara a la jornada del miércoles 12 de noviembre, fecha en la que la Aemet activará los avisos de nivel naranja en toda la costa gallega, excepto A Mariña Lucense, por olas de hasta 6 metros y rachas de viento de fuerza 8 (de 62 a 74 km/h).

Este nuevo frente Atlántico también afectará a las Rías Baixas, donde se activarán avisos de nivel amarillo. El miércoles, además, se emitirá una alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de hasta 40 milímetros en 12 horas.

En concreto, esta alerta afectará a las Rías Baixas, a A Mariña Lucense y al interior de A Coruña, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

10/11 00:06 AVISOS MAÑANA | España: lluvias, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/2zt8QTMG82 — AEMET (@AEMET_Esp) November 9, 2025

En estas circunstancias, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Por otra parte, las temperaturas se mantendrán estables en Galicia buena parte de la semana, con tendencia a disminuir a partir del fin de semana, aunque no será muy notable. En las grandes ciudades, las máximas se mantendrán alrededor de los 17 grados.