Galicia registró un mes de octubre 2025 muy cálido y seco, con una media de 16,1 grados

Galicia registró un mes de octubre 2025 muy cálido y seco, con una temperatura media de 16,1 grados, lo que supone 1,6 grados más de lo normal en este período. Las precipitaciones, por otro lado, marcaron una acumulación media de 123 litros por metro cuadrado, un 26 % inferior a lo habitual, según el avance del informe climatológico elaborado por MeteoGalicia.

El mes de octubre se caracterizó hasta el día 18 por las bajas precipitaciones y altas temperaturas, mientras que desde el día 19 fueron apareciendo las lluvias con más frecuencia e intensidad, mientras que los termómetros marcaron menos grados.

Las temperaturas medias quedaron muy por encima de lo que sería de esperar en octubre y las lluvias, pese a los valores acumulados en los últimos días del mes, no alcanzaron el nivel propio de esta época en la mayor parte de Galicia, según recoge Europa Press.

Así, la media fue de 16,1 grados y, según los datos registrados en 11 estaciones meteorológicas representativas, las desviaciones medias de la temperatura mínima (0,9 grados) y de la máxima (2,4 grados) fueron también superiores a los valores normales para ese mes.

Temperaturas y lluvias

La temperatura media mínima en Galicia en octubre fue de 9,9 grados, y los valores más bajos se registraron en las comarcas de A Limia y Verín y en las sierras de Queixa y Eixe (5,1 grados y 6,3 grados). Las mínimas más altas se registraron en zonas costeras de las rías de Pontevedra y Vigo, con entre 13,8 y 14,9 grados.

Respecto a la media de las temperaturas máximas, fue de 20,4 grados. Las máximas más altas de octubre se registraron a orillas del Miño en Ourense, y en los valles de los ríos Sil, Soldón, Támega y Tea (entre 22,9 y 24,5 grados). Los valores más bajos entre las temperaturas máximas fueron en las sierras de Queixa y Eixe (entre 14,7 y 16,3 grados).

La precipitación media acumulada en octubre, por otro lado, fue de 123 litros por metro cuadrado y, según el valor medio de las anomalías registradas en las 16 estaciones meteorológicas representativas, esto supone un 26 % menos de lo habitual.

Las cantidades de precipitación más elevadas se registraron en la fachada atlántica, con valores de entre 250 y 300 l/m2, llegando a los 350 l/m2 en el entorno de la Serra do Suído. Mientras, los acumulados más bajos, que oscilan entre los 20 y los 40 l/m2, se registraron en la mitad septentrional de A Mariña y en áreas de los valles de los ríos Sil y Navia.