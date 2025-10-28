La conselleira do Medio Rural informará la semana que viene en el Parlamento gallego sobre el Pladiga

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, comparecerá en el pleno de la próxima semana del Parlamento de Galicia para explicar el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga), así como propuestas de futuro en este ámbito.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a una cuestión sobre la situación de la sanidad pública que le formulará la portavoz del BNG, Ana Pontón, mientras que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pedirá explicaciones al titular del Gobierno autonómico por "poner los intereses del PP y de Feijóo por encima de los gallegos".

Asimismo, el Grupo Popular llevará al hemiciclo del Pazo do Hórreo dos proposiciones no de ley para volver a demandar la transferencia de la autopista AP-9 y otra sobre el tratamiento de la basura y el fomento del reciclaje en los ayuntamientos.

Así lo han avanzado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, en la que se ha marcado el orden del día de la sesión que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

Sesión de control

Así, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha destacado que los nacionalistas centrarán el pleno en "las principales preocupaciones de los gallegos" con el foco en la situación de la sanidad pública. Por ello, ha indicado que Ana Pontón preguntará a Rueda "cuándo va a tomar las medidas necesarias para rescatar la sanidad pública gallega".

Además, el Bloque formulará una pregunta urgente sobre "la falta de medios y el atraso" en la realización de mamografías en el Hospital de Valdeorras ante una situación que "obliga a mujeres de esas comarcas a hacer tres horas de coche para poder someterse a una prueba imprescindible para prevenir o diagnosticar este cáncer". También llevarán otra cuestión sobre "falta de médicos" en el centro de salud en A Pobra do Caramiñal.

Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro cuestionará a Alfonso Rueda si "está defendiendo los intereses de Galicia por encima de los intereses partidarios", ya que los socialistas tienen la percepción de que "determinadas decisiones responden más a la agenda de su partido que a las necesidades reales del país".

Según ha manifestado la diputada Carmen R. Dacosta, Besteiro pedirá explicaciones al presidente porque consideran que tras lo sucedido el Consejo Interterritorial de Sanidade "ya no se trata de un error puntual", sino de "una forma de gobernar que perjudica a Galicia y pone por delante siempre el cálculo partidario frente a los intereses comunes".

"Que Rueda explique por qué está convirtiendo a Galicia en un instrumento de Feijóo y de Ayuso y por qué cada vez que tiene que elegir entre defender a Génova o a este país siempre escoge lo mismo", ha apostillado.

Gestión del rural

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha avanzado que llevarán una moción para que el PP "acepte desde la Xunta la quita de la deuda" y dos proposiciones no de ley centradas en la gestión del rural.

En este caso, Carmen R. Dacosta ha detallado que reclamarán a la Xunta que adapte sus políticas de gestión forestal al cambio climático tras los incendios de este verano y un plan estratégico para fomentar la agricultura y la ganadería extensiva para garantizar el relevo generacional poniendo en marcha el banco público de tierras.

Del mismo modo, llevarán una interpelación en relación con la postura de la Xunta ante la defensa del gallego en el Parlamento Europeo. "Es hora de que el PP se quite la careta y deje de presentarse como los defensores de la lengua para después torpedear el reconocimiento del gallego en el Parlamento Europeo", ha subrayado.

Además, exigirá a la Xunta que "restaure la atención sanitaria en el Concello de Frades reponiendo el médico" y un calendario para la puesta en marcha de una unidad integral de ictus en Ourense, así como por las previsiones de la Xunta para la mejora del transporte público en el Baixo Miño.

Vivienda y transporte

Además de las propuestas en el ámbito sanitario, el BNG también llevará una proposición no de ley para impulsar la estrategia gallega de adquisición pública de vivienda para "atajar una parte importante de las razones por las que se está produciendo esta crisis habitacional".

En esta misma línea, Rodil ha expuesto que defenderán que además de construir nueva vivienda pública se apueste por la movilización de vivienda ya construida, con una estrategia dirigida a adquirir 4.000 viviendas en cinco años basándose en "criterios técnicos y objetivos".

Por otro lado, ha trasladado que solicitaron la comparecencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, para que diese explicaciones ante "irregularidades por parte de empresas concesionarias", pero la petición fue rechazada por el Grupo Popular y los nacionalistas preguntarán sobre este asunto en forma de interpelación. Asimismo, interpelarán a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García sobre la situación en los centros de menores y, especialmente, sobre su personal.

AP-9 y gestión de residuos

Por último, en rueda de prensa tras la junta de portavoces, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha avanzado que los populares llevarán al pleno una proposición no de ley para trasladar la "enésima solicitud de transferencia de titularidad de la AP-9 y de su gratuidad".

En este punto, ha lamentado la "poca vergüenza de los socialistas gallegos" por votar en la Cámara gallega a favor de la gratuidad y a su vez "apoyar las enmiendas presentadas en el Congreso a la proposición de ley para el traspaso".

La segunda PNL que propondrá el Grupo Popular tiene que ver con el tratamiento de la basura y el fomento del reciclaje, reprochando la normativa estatal que, en su opinión, provoca que los ayuntamientos vivan "una situación muy complicada con sus residuos".

En cuanto a las preguntas, los diputados del PPdeG pedirán al Gobierno gallego una valoración sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica que regula la homologación de la discapacidad a las personas con dependencia reconocida y también cuestionarán al Ejecutivo autonómico por las "viviendas entregadas por el Gobierno central". En tercer lugar, los populares preguntarán por las repercusiones que tiene para Galicia la "no presentación de presupuestos generales del Estado".