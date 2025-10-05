La conselleira de Política Social, Fabiola García.

La conselleira de Política Social, Fabiola García. Xunta de Galicia.

Galicia

La respuesta de la Xunta a la Fegamp: El Gobierno central es "el único" que "no cumple" la ley de dependencia

La entidad municipal había reclamado a la autonómica que asumiera sus competencias

La Xunta ha replicado al presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto Varela, que el Gobierno central es "el único" que "no cumple" la Ley de dependencia.

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela.

Así lo han trasladado fuentes de Política Social después de que Alberto Varela pidiese al Ejecutivo gallego y al Gobierno central "cumplir la ley" y financiar el 100% de la dependencia.

En este sentido, la Xunta ha denunciado que el Ejecutivo estatal "en vez de aportar el 50% del financiamiento, reduce cada año su aportación". "Mientras que en 2023 aportó un 40%, en 2024 solo fue del 34%", ha denunciado el departamento autonómico.

"Cada día tenemos más claro que para el Gobierno central hay dependientes de primera y dependientes de segunda; porque mientras que en Galicia infrafinancia los servicios, firma con el País Vasco un acuerdo bilateral para financiar solo en esa comunidad el 50% de la dependencia", ha denunciado la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García.

De esta forma, la Xunta ha asegurado que "no va a dejar de exigir" al Ejecutivo central que "cumpla la ley" y aporte la parte "que le corresponde" a la financiación y "deje de imponer nuevas cargas y obligaciones a los ayuntamientos".

Por su parte, el Ejecutivo gallego negocia con la Fegamp un "aumento de la aportación económica" al Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y que será un acuerdo para "toda la legislatura".

"Mientras el Gobierno central abandona a los dependientes gallegos, la Xunta trabaja para ofrecer la mejor atención", ha asegurado la Consellería de Política Social.