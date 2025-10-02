Una activista gallega de la flotilla de ayuda a Gaza, entre las personas detenidas por Israel

Sandra Garrido, en el vídeo en el que explica que ha sido secuestrada por Israel. Movemento Global para Gaza-Galiza,

La abogada gallega Sandra Garrido es una de las personas que viajaba en la Global Sumud Flotilla que ha sido detenida por Israel. Varios de los buques que partieron el pasado mes de septiembre hacia Palestina para llevar ayuda y crear un corredor humanitario han sido interceptados en las últimas horas, entre ellos el barco en el que viajaba la activista.

Global Movement to Gaza-Galiza ha publicado un vídeo en el que la propia abogada cuenta su situación: "Soy Sandra Garrido, representante gallega de la Global Sumud Flotilla, y si estás viendo este vídeo, es que fuimos secuestradas por las fuerzas de ocupación israelí. Solicitamos a la sociedad civil que pida nuestra libertad y el fin del genocidio del pueblo palestino".

Europa Press consiguió contactar con Sandra Garrido horas antes de que se difundiese el vídeo, sobre las 17:00 horas de ayer miércoles, para solicitarle una entrevista. La comunicación se cortó poco después con la activista, que señaló que tenía previsto participar en un entrenamiento.

Otro gallego que forma parte de la Global Sumud Flotilla es el patrón Manu López, que ayer por la noche relataba a Quincemil como habían sido rodeados por el ejército de Israel. Posteriormente, al igual que ha ocurrido en el caso de Garrido, las comunicaciones se han visto interrumpidas. López ya avanzaba que lo más probable es que fuera arrestado.

Protestas este jueves

Global Sumud ha convocado para este jueves protestas en 17 ciudades y ayuntamientos gallegos. "El 1 de octubre, Israel ha asaltado la Flotilla Sumud Global, misión humanitaria rumbo a Gaza, y ha secuestrado a varias activistas, entre ellas la gallega Sandra Garrido", ha trasladado en nota a los medios el movimiento.

La organización exige la liberación inmediata de Garrido, además de reclamar protección para la Flotilla y el "fin del bloqueo criminal a Gaza". Así, ha convocado protestas en varios municipios de Galicia este jueves por la tarde. Las confirmadas hasta ahora son: