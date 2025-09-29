Juan Carlos Codesido, nuevo subdirector general de Guardacostas de Galicia

Juan Carlos Codesido ha sido nombrado oficialmente subdirector general de Guardacostas de Galicia. Así lo ha hecho oficial este lunes la Consellería do Mar, tras la reciente jubilación de Lino Sexto, que desempeñaba este cargo desde 2009.

Codesido es funcionario de la escala técnica superior de este departamento autonómico y hasta ahora ocupaba el puesto de jefe del servicio de Protección de Recursos.

El nuevo responsable de Guardacostas de Galicia es licenciado en Biología Marina por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y doctor en Marina Civil, especializado en seguridad marítima, por la Universidad de A Coruña y la Universidad de Salamanca.

Además, en su amplio currículo cuenta con un máster en Executive-MBA, así como un curso de Alta Dirección por la Escuela de Negocios Caixa de Vigo, y también es especialista universitario en Economía Pesquera por la USC. A esto suma una década vinculado al departamento de investigación marina de la USC y otras actividades laborales relacionadas con la pesca extractiva y la comercialización de productos pesqueros.