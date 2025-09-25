Llega la borrasca profunda Gabrielle a España con lluvias y vientos de 100 km/h: ¿afectará a Galicia?

ExGabrielle se situará a las puertas de la Península a partir del sábado por la tarde Meteored

El huracán Gabrielle se aproxima a España y, según los últimos avisos meteorológicos, dejará un fin de semana inestable, con lluvias y vientos de hasta 100 km/h. Pero, ¿afectará a Galicia?

Gabrielle ha sido el segundo huracán de la temporada de huracanes de Atlántico de 2025. Tras pasar por las Bermudas, actualmente se encuentra muy cerca de las Azores y se dirige hacia la Península ibérica convertido en una profunda borrasca.

¿Afectará a Galicia la borrasca Gabrielle?

La borrasca profunda Gabrielle irrumpirá este fin de semana en la Península ibérica dejando "mal estado de la mar, vientos intensos y lluvias abundantes, sobre todo en el oeste peninsular", avisa Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El huracán Gabrielle llegará mañana viernes a Azores, donde perderá sus características tropicales, y se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, "algo relativamente habitual en otoño".

🌀El huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores. Luego dejará de ser huracán. Se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño.



Aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular. pic.twitter.com/KF4ZcMOxES — AEMET (@AEMET_Esp) September 23, 2025

En este contexto, Samuel Biener, experto de Meteored, señala lo siguiente: "Si se mantiene el actual escenario, entre el domingo y el lunes exGabrielle repartiría precipitaciones localmente intensas y tormentosas en Portugal continental y en las comunidades del oeste de la España peninsular".

Y añade: "En concreto, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la mitad occidental tienen más papeletas".

Los efectos de la borrasca Gabrielle comenzarán a notarse desde el domingo, con lluvias y rachas de viento intensas. "El viento dejaría rachas de más de 60/70 km/h en el extremo occidental peninsular, incluso más en áreas expuestas. Parece posible que en torno a su centro puedan registrarse picos puntuales de más de 100 km/h", advierte Samuel Biener.

El experto de Meteored indica que también habrá temporal marítimo. En estos momentos, el modelo europeo intuye olas aisladas de más de 6 metros en las costas gallegas, e incluso rondando los 9 y 10 metros frente al litoral portugués".

En cuanto a las temperaturas, los valores se mantendrán sin grandes cambios. En A Coruña y Lugo, por ejemplo, las máximas rondarán los 20ºC, mientras que los termómetros de Vigo y Ourense marcarán 27ºC la jornada del domingo 28.