La Xunta alega que no tiene "una sola plaza disponible" para justificar el centro de Monforte (Lugo)

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha argumentado este miércoles, en el pleno del Parlamento gallego, que la Xunta ha optado por crear un centro específico en Monforte para menores migrantes porque el sistema de protección autonómico "no tiene ni una sola plaza disponible para acoger a nuevos menores".

Al tiempo, la titular de Políticas Sociales en el Ejecutivo autonómico ha instado a la oposición a actuar con "responsabilidad" y a no "hacer política" con el "ataque violento" que sufrió el centro de la localidad lucense el fin de semana pasado, hecho que ha vuelto a condenar en el hemiciclo.

Lo ha manifestado en respuesta a una pregunta formulada en el pleno por la nacionalista Ariadna Fernández, quien ha advertido de que los niños y niñas migrantes "no tienen la culpa" de que la Xunta "no acuda a las conferencias sectoriales", apueste por "disgregar" o tenga "un sistema de acogimiento infrafinanciado".

"Y no tienen la culpa de colapsar un sistema que ya estaba en un estado lamentable antes de su llegada. La culpa es suya y del gobierno del PP", ha continuado la parlamentaria nacionalista, quien ha instado a García a aclarar "si tiene algún argumento para no cumplir los derechos humanos y no respetar el interés superior del menor".

García ha defendido que la Xunta opta por el centro específico porque no tiene "alternativa posible" y ha culpado al Gobierno central, al tiempo que ha afeado los términos utilizados por la oposición. "Hablan ustedes de gueto, ¿saben ustedes lo que es un gueto? Un guetto puede ser tener en una misma instalación a 200 o 300 migrantes como hizo el Gobierno de España en el Monte do Gozo o Mondariz", ha ejemplificado.

"Permiten guetos los ayuntamientos del BNG", ha continuado, antes de cargar contra el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien, durante la sesión de control, calificó de "centro de concentración" al recurso específico para menores migrantes que la Xunta impulsa en Monforte.

"Si Monforte es un campo de concentración, lo de los 15 menores (refugiados) que envía el Gobierno de España a un inmueble de la Diputación de A Coruña, ¿qué es? ¿Un mini campo de concentración? ¿Un mini gueto?", se ha preguntado, antes de insistir en que es "la imposición" del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez la que obliga a la Xunta a crear este tipo de centros específicos.

"Del lado de las pancartas"

Al Bloque, al tiempo, le ha afeado "apoyar" en el Congreso "una ley que relaciona migración con inseguridad", mientras se preguntaba "de qué lado" están los rivales políticos del PP. "¿Del de usar cualquier arma como herramienta política, llegando incluso a culpar al propio Gobierno gallego de atacar un centro de la Xunta? Le digo yo de qué lado están ustedes: del lado de las pancartas", ha esgrimido la conselleira.

Fernández ha replicado que el BNG "siempre" estará detrás de las pancartas cuando se "denuncie un genocidio" o se "defienda el idioma o el país". "La vergüenza debería ser suya que no está detrás de ninguna de esas pancartas que defienden a su país", ha zanjado. "No necesito estar detrás de las pancartas porque soy capaz de mirar a los ojos de la gente, de estar a su lado", ha contrapuesto la conselleira, en su turno.