Choque entre PP y oposición por el ataque contra el centro de menores migrantes de Monforte (Lugo)

Una proposición no de ley del PPdeG sobre menores migrantes, que será votada durante este miércoles, 24 de septiembre, ha provocado un choque entre los populares y la oposición a raíz del ataque con cócteles molotov el pasado fin de semana a un futuro centro de acogida a estos menores en Monforte (Lugo).

Esta iniciativa, autoenmendada por el PP, pide la condena de ese ataque. También instará a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para reclamar que dote a las comunidades de la financiación necesaria para "mantener" a los menores migrantes "distribuidos" por el territorio.

Así, la diputada popular Raquel Arias afirma que lo sucedido en Monforte "es intolerable" y ha exigido a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que "retire sus palabras con las que acusó al PP y al presidente de la Xunta de promover discursos de odio", donde la líder nacionalista culpó al "discurso racista" de Alfonso Rueda del atentado. "No intente crispar", ha espetado.

Critica la "imposición" del Gobierno central de 317 menores migrantes a Galicia, por lo que asegura que "no queda más remedio que hacer centros más grandes para estos menores". Se queja de que acoger a los menores "va a costar a todos los gallegos 30 millones cada año", "sin ninguna ayuda del Gobierno central".

Reprueba que Pontón "culpaba a la Xunta, la propia víctima", de "ser la autora intelectual del ataque", por lo que considera que el Bloque está "absolutamente desnortado".

La iniciativa "es una auténtica vergüenza"

Enfrente, Ariadna Fernández (BNG) ha mostrado el "rechazo total" al ataque racista y xenófobo de Monforte, que "es una indecencia". "De nada valen las condenas y hacer autoenmiendas a última hora" para condenar, dice, cuando la propia iniciativa en su exposición "es lamentable y es una auténtica vergüenza". Pone de ejemplo que la iniciativa del PP habla de "distribuir" (menores) porque son cajas" y "mantener" (menores) porque son animales".

La diputada nacionalista responsabiliza a la Xunta de "crear un gueto" en Monforte porque "están siguiendo el delirio político de su líder en Madrid". Reprocha al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "relacionar inmigración con delincuencia". "Un fascismo que ahora no se ruboriza al presentarse en sociedad, que reparte panfletos en institutos en Monforte hoy por la tarde", alerta.

Por su parte, Silvia Longueira (PSOE) ha acusado a los populares de que "practican ustedes la xenofobia encubierta", que lo que hace "es irritar a una sociedad". "Por favor, señora (Paula) Prado, es usted insufrible muchas veces", ha llegado a asegurar durante un bronco debate en la tarde de este martes.

Esta propuesta del PP , que se votará este miércoles, también pide cumplir la orden del Tribunal Supremo de acoger a un millar de menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Además, exige al Gobierno central "abandonar la política de imposición" sobre el reparto de menores, que los populares consideran que "es injusta y arbitraria" y que "solo beneficia" a los socios del PSOE.