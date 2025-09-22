Rueda ve "gravísimo" lo sucedido con las pulseras antimaltrato: "Debería explicarse y solucionarse"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que los fallos detectados en las pulseras antimaltrato constituyen "un asunto gravísimo" que el Gobierno central debería "explicar" y, sobre todo, "solucionar".

Rueda, que a preguntas de los medios al término de la reunión semanal de su Gobierno, ha vuelto a criticar las consecuencias en la reducción de penas de la ley del solo sí es sí, ha lamentado lo sucedido con las pulseras antimaltrato.

"No sabemos cuántas mujeres pueden estar afectadas en Galicia porque primero intentaron ocultarlo y, después, tergiversarlo. Y ahora entran en contradicción y dicen que no hay prácticamente ninguna afectada y que la Fiscalía no está contando la verdad", ha afeado.

Así las cosas, ha remarcado que este es "un asunto gravísimo que debería explicarse y, sobre todo, solucionarse", pero que, en cualquier caso, "retrata perfectamente bien la gestión del Gobierno y su hipocresía".