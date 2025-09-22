Rueda ve "gravísimo" lo sucedido con las pulseras antimaltrato: "Debería explicarse y solucionarse"
El BNG pide al gobierno "garantías reales" y que se dé una evaluación pública y transparente de los efectos de estos fallos y sus consecuencias
Te puede interesar: Rueda reprocha que el anuncio de la denegación ayuda a Altri llegara "por un diputado de la oposición"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que los fallos detectados en las pulseras antimaltrato constituyen "un asunto gravísimo" que el Gobierno central debería "explicar" y, sobre todo, "solucionar".
Rueda, que a preguntas de los medios al término de la reunión semanal de su Gobierno, ha vuelto a criticar las consecuencias en la reducción de penas de la ley del solo sí es sí, ha lamentado lo sucedido con las pulseras antimaltrato.
"No sabemos cuántas mujeres pueden estar afectadas en Galicia porque primero intentaron ocultarlo y, después, tergiversarlo. Y ahora entran en contradicción y dicen que no hay prácticamente ninguna afectada y que la Fiscalía no está contando la verdad", ha afeado.
Así las cosas, ha remarcado que este es "un asunto gravísimo que debería explicarse y, sobre todo, solucionarse", pero que, en cualquier caso, "retrata perfectamente bien la gestión del Gobierno y su hipocresía".
El BNG pide "garantías reales"
El BNG, a través de la senadora Carme da Silva, ha registrado iniciativas para reclamar al Gobierno central medidas urgentes que garanticen la protección de las víctimas de violencia machista tras los fallos detectados en el Sistema Cometa.
En una nota de prensa, la nacionalista ha advertido de que "los errores técnicos de las pulseras telemáticas han provocado absoluciones y sobreseimientos, dejando a las víctimas en una situación de potencial desprotección".
En esta línea, da Silva ha recordado que el BNG ya había advertido al Gobierno de esta problemática desde que se produjo "el cambio de adjudicación del servicio" y ha insistido en que "las mujeres no pueden pagar con sus vidas ni con su tranquilidad los errores de un sistema que debería protegerlas".
Asimismo, la senadora ha señalado que los meses de transición y ajuste del nuevo contrato "no fueron gestionados con el rigor necesario" y eso, ha apuntado, "generó una situación inaceptable".
Por todo ello, da Silva ha reclamado al Gobierno una evaluación pública y transparente de los efectos de estos fallos y de sus consecuencias. "Se deben llevar a cabo medidas de refuerzo inmediatas para evitar nuevas situaciones de riesgo, incluyendo protocolos complementarios mientras se realizan ajustes técnicos, así como una fiscalización estricta y continua del funcionamiento del Sistema Cometa para garantizar que opera de forma óptima", ha afirmado.
Por otro lado, ha exigido responsabilidades a las empresas implicadas y ha defendido desarrollar mejoras efectivas en el Sistema VioGén, incorporando, ha añadido, informes forenses urgentes y reforzando la prevención.