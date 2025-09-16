El BNG insta al Gobierno a dar por "caducada" la concesión de la AP-9 y a tranferirla a Galicia Cedida

El BNG insta al Gobierno a dar por "caducada" la concesión, que tachan de "ilegal" de la AP-9, liberarla de peajes y transferirla a Galicia.

Así lo recogen en un comunicado a pocas horas de finalizar el plazo dado por la Unión Europea, la formación nacionalista exige al Gobierno no llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de declarar ilegal la prórroga de la AP-9 que inició el 17 de agosto de 2023.

"Esta prórroga es absolutamente injusta con Galicia, además de ser irregular: los gallegos llevamos pagando 12 años más de lo previsto inicialmente", ha censurado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego.

Considera que si se paga por utilizar la AP-9 es "por culpa" del PP, pero también apunta que "no es coherente que el PSOE diga que es responsabilidad del PP mientras que el Gobierno se empeña en mantener la concesión".