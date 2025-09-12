El PP defiende que los menores migrantes recibirán la atención adecuada

La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Popular, Raquel Arias, ha defendido que los menores migrantes recibirán la atención adecuada, tanto a nivel sanitario, como educativo y social, "pese a la falta de información y talante dictatorial del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así, ha pedido al BNG y al PSdeG que "dejen de alarmar" con la atención a los menores. Ha explicado que, "ante la imprevista llegada" de los primeros cinco menores de los 317 que el Gobierno anunció que enviará a Galicia, el Gobierno gallego "se ha visto en la obligación de buscar una solución urgente para su acogimiento poniendo en marcha recursos específicos para su atención".

Insiste además en que la Xunta avisó, "por activa y por pasiva", que era imposible la integración de este importante número de menores en el modelo de protección a la infancia gallego, "basado en la integración y la convivencia en pequeños hogares", lo que obligó a buscar soluciones de urgencia que garantizan, en todo momento, su bienestar e integración social.

"El talante autoritario del Gobierno de Pedro Sánchez, la ausencia de una política migratoria y su pacto con los independentistas catalanes, respaldado por el cinismo de un BNG que en el Congreso votó a favor de este reparto de menores por toda España, excepto en Cataluña y el País Vasco, obligó a la Xunta a romper con el sistema de protección existente en Galicia, caracterizado por ser uno de los más integradores e inclusivos de España", ha señalado.

Además, ha criticado la "desvergüenza" mostrada este viernes por el PSOE al reducir a 244 los menores inmigrantes que el Gobierno central enviará a Galicia, "una cifra que desconocemos de dónde la sacan y que dudamos sea real, teniendo en cuenta, además, los antecedentes que tenemos con el envío de migrantes adultos a la Comunidad el pasado año: de los 470 migrantes que había anunciado en un primer momento el Gobierno central, la cifra real subió hasta superar los 2.000".