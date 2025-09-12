Aumentan en Galicia las estafas en inversiones en criptomonedas: así puedes evitarlas

Imagen de un agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. EP Sevilla

La Policía Nacional ha detectado un repunte significativo de estafas en Galicia en las últimas semanas, principalmente centradas en la inversión en criptomonedas como gancho. Los delincuentes aprovechan el creciente interés en las divisas digitales para engañar a los ciudadanos, causando sustanciosas pérdidas económicas.

La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de las aplicaciones de mensajería instantánea y de las redes sociales más usadas, en donde publicitan sus servicios, ofreciéndoles alta rentabilidad mediante la inversión en el sector de las criptomonedas.

La Policía Nacional explica en un comunicado que en otras ocasiones son las propias víctimas las que buscan en la red posibilidades de inversión y acaban cayendo en falsos "chiringuitos financieros" que les ofrecen rentabilidades imposibles.

¿Cuál es el modus operandi?

El entramado de supuestos asesores ofrecerá a la víctima la prestación de servicios de inversión, con la generación de grandes beneficios y seguridad. El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial que irá de los 100 a los 250 euros.

Los estafadores, a continuación, aportarán a la víctima el acceso a una página o app fraudulenta. En ésta le harán creer, con datos falsos y mostrando gráficas de ganancias, que en pocos días su inversión crece, y la animarán a efectuar cada vez transferencias bancarias más importantes.

Una vez que se hayan invertido cantidades mayores, cuando la víctima intente retirar su dinero, le exigirán tarifas adicionales o utilizarán cualquier excusa para evitar esa extracción.

La realidad es que el dinero nunca estuvo invertido, lo que la víctima ve es una ficción creada por los estafadores. En el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima, cortando toda comunicación.

La Policía Nacional señala, además, que se tiene constancia de denuncias en las que las víctimas que hace unos años habían sido defraudadas con estas falsas inversiones, reciben llamadas de nuevo de los estafadores, haciéndose pasar por supuestos abogados especializados en recuperación de activos financieros.

En esta ocasión les solicitarán un cuantioso pago inicial para comenzar a "trabajar" y que recuperen el dinero invertido.

¿Cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas?

Agentes especializados en fraudes informáticos realizan diferentes gestiones de investigación con la finalidad de parar este tipo de delincuencia, que generalmente actúa en grupos criminales organizados.

Para evitar ser víctima de una estafa de inversión en criptomonedas se recomiendan las siguientes pautas: