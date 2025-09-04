El cielo de Galicia se tiñe de rojo este domingo: a qué hora y dónde ver la 'Luna de Sangre'

La 'Luna de sangre' del pasado mes de marzo en una fotografía desde O Porriño (A Coruña) Óscar Blanco

La luna llena de septiembre de 2025 será uno de los eventos astronómicos más impactantes del mes: un eclipse lunar total teñirá el satélite de rojo, lo que se conoce como 'Luna de Sangre' o 'Luna Roja'. Galicia, y el resto de España, será testigo de este fenómeno que tendrá lugar el atardecer del domingo 7.

Se trata de un eclipse lunar total, durante el cual el satélite adquiere un tono rojizo al quedar alineado con la Tierra y el Sol. Este efecto, provocado por la filtración de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, convierte al fenómeno en uno de los más llamativos del cielo nocturno.

Luna Roja o Luna de Sangre

"Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Sin embargo, parte de la luz solar logra bordear la Tierra y llegar hasta la Luna, filtrada por la atmósfera terrestre", indican desde eltiempo.es.

En este caso, la luz se vuelve de tonos rojizos. Esto se debe al mismo fenómeno que da color a los amaneceres y atardeceres: la dispersión de Rayleigh. Por eso, este eclipse recibe el nombre popular de luna de sangre o luna roja.

Cuándo y dónde ver la Luna de Sangre en Galicia

Luna de Sangre en España eltiempo.es

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en gran parte del mundo, en regiones como Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

La Luna de Sangre será visible al atardecer de este domingo. "El mejor momento para observarla será entre las 19:30 y las 21:00 horas (hora peninsular), coincidiendo con la fase de totalidad del eclipse", informan desde Eltiempo.es.

Habrá zonas de España en las que se podrá ver este eclipse durante casi toda la totalidad, como en Baleares y el este peninsular. En el caso del oeste y suroeste de Galicia, solo podremos disfrutar de este fenómeno ya en fase parcial, pero no en su totalidad.

Al contrario, el este y sureste gallego podrán disfrutar del espectáculo al completo.

El eclipse empezará a las 18:27 horas con una fase parcial. La totalidad será entre las 19:31 horas y las 20:53 horas, con el punto máximo a las 20:11 horas, cuando la Luna se verá roja por la luz solar filtrada por la atmósfera. Terminará en fase parcial hacia las 22:00 horas.

A Coruña

Lura de Sangre en A Coruña Europa Press

Lugo

Luna de Sangre en Lugo Europa Press

Ourense

Luna de Sangre en Ourense Europa Press

Pontevedra

Luna de Sangre en Pontevedra Europa Press

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

Una vez finalizado el eclipse de este domingo 7 de septiembre, según Eltiempo.es "el próximo eclipse lunar será en marzo de 2026, pero no será visible desde España".

Así, tendremos que esperar hasta el 12 de agosto de 2026 para volver a disfrutar de un fenómeno astronómico de este nivel, si cabe, aún más espectacular: un eclipse solar total visible desde gran parte del país, "considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de la década".

No obstante, para volver a vivir una Luna Roja tendremos otra oportunidad el 3 de marzo de 2026, aunque la visibilidad será limitada. "Un nuevo eclipse lunar total visible plenamente desde España no ocurrirá hasta 2029", comunican desde Eltiempo.es