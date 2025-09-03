Rueda critica que se pida su dimisión por los incendios en Galicia antes de poder dar explicaciones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante el encuentro 'De la Idea a la Acción: Los 30 años del Comité de las Regiones y la Evolución de la Política de Cohesión', en el Palacio de la Magdalena, a 3 de septiembre de 2025, en Santander. Juanma Serrano - Europa Press

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado esta mañana que se pida su dimisión por la gestión por parte del Gobierno gallego de los incendios forestales que arrasaron más de 100.000 hectáreas en la comunidad. Lo ha hecho desde Santander, donde ha participado este miércoles en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En declaraciones recogidas por Europa Press, Rueda ha señalado a la oposición por pedir su cese "incluso antes de oír ningún tipo de explicaciones" que tendrán lugar el próximo martes durante su comparecencia en el Parlamento.

Asimismo, el presidente gallego criticó que se pidiera su renuncia "desde el primer momento", incluso cuando "algunos" aún "no habían interrumpido sus vacaciones" por los fuegos.

"La oposición, sinceramente, en esto toca muy de oído y lo único que sabe hacer es lo que está haciendo: llegar tarde a todo y pedir la dimisión incluso antes de oír ningún tipo de explicaciones. Es la oposición que tenemos y la gente nos juzga a todos", ha aseverado.

El presidente de la Xunta se ha remitido a su intervención del martes, en una comparecencia "a petición propia" en la Cámara autonómica en la que explicará lo que su gobierno hizo durante los incendios y lo que hace ahora y hará en el futuro, más allá de "reconocer con toda humildad las cosas que se pueden hacer mejor".

"Aquí nadie tiene la capacidad de acertar al 100%", ha añadido.

En este contexto, Alfonso Rueda ha reivindicado la reunión que mantuvo el martes con más de 50 alcaldes de municipios afectados por el fuego, que "estuvieron con los vecinos" y "codo a codo con la Xunta".

"Yo les escuché, les expliqué las ayudas, quedamos en seguir hablando. Creo que esto es lo que hay que hacer y esto es lo que es útil. Y reflexionar entre todos cómo podemos mejorar, qué tenemos que reforzar de lo que está funcionando, estar con los afectados... Esto es lo que hay que hacer", ha remachado.

El BNG pide "menos fotos y más trabajo" y el PSOE reclama explicaciones sobre las ayudas

En la oposición, el BNG ha demandado "menos fotos y más trabajo" mientras que el PSOE considera que la reunión con alcaldes fue un "monólogo" por parte de la Xunta.

Los dos grupos han cuestionado en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego que el asunto se centrase en las ayudas y no en el papel de la Dirección Xeral de Administración Local en relación a la situación de los ayuntamientos por los incendios.

Por su parte, el PP ha emplazado a ambos grupos a la próxima comparecencia del presidente autonómico prevista para el martes.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha reclamado a la oposición que "no utilicen las desgracias para hacer política", defendiendo que la Xunta está haciendo "todo lo que tiene que hacer: Apoyar a los afectados y aprobar ayudas" adaptando estas "a la realidad de cada momento".

En total el importe asciende a 4 millones de euros, con 391 ayudas para asociaciones de la provincia de Pontevedra, 128 para Ourense, 76 para A Coruña y 82 para Lugo.

La socialista Lara Méndez ha cuestionado que se den cifras pero no se concrete "cómo repercuten en el territorio".

"Es una pena que no aprovecharan estas comparecencias para dar cuenta y explicar por qué ayer en ese paripé de reunión casi no dejaron hablar a los alcaldes y alcaldesas", ha aseverado para, ya sobre las ayudas vecinales, considerar que serán "cifras históricas para ayuntamientos del PP" pero no para los de otro color político.