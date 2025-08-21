Rueda, optimista con la evolución de los incendios en Galicia, que tendrá "un plan de desescalada"

Varias personas observan el incendio, en la sierra de O Courel, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga. Carlos Castro - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este jueves optimista con la evolución de los incendios en Galicia y ha avanzado que se trabaja en "un plan de desescalada". Este plan permitirá el regreso del personal desplazado desde otras comunidades una vez estén controlados los fuegos.

Así lo ha señalado en el Puesto de Mando Avanzado de Quiroga, que ha visitado acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde del municipio. Galicia tiene actualmente cinco focos activos tras estabilizarse el de Carballeda de Avia, que "fue muy preocupante en su momento", según Rueda.

El fuego que más inquieta ahora es el de Larouco, que se extendió hasta la provincia de Lugo y amenaza también el parque natural de O Courel tras haber calcinado más de 30.000 hectáreas. Este incendio, además, se ha convertido en el más grande de la historia de la comunidad gallega desde que hay registros.

El presidente de la Xunta señaló que el foco de Larouco que fue "el que más nos preocupó desde el inicio" y reconoció "que previsiblemente alcanzará todavía una mayor extensión". Los técnicos ya están trabajando en el perímetro y el siguiente paso será avanzar hacia su estabilización.

Alfonso Rueda también agradeció el esfuerzo de todos los equipos que participan en la extinción, desde las brigadas autonómicas, la UME, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y Protección Civil, hasta los propios vecinos, "que en los momentos más duros también arrimaron el hombro".

La previsión para este jueves es que las temperaturas suban, aunque Rueda confía en que las lluvias anunciadas para la próxima semana ayuden en la lucha contra el fuego. "Nos enfrentamos a una nueva modalidad de incendios, los llamados de sexta generación, y el de Larouco es un claro ejemplo", apuntó el presidente de la Xunta.

Y es que estos incendios son complejos por las dificultades que generan las corrientes de aire y las explosiones térmicas por los cambios de temperatura. Pese a esto, Rueda se mostró optimista y avanzó que ya se está trabajando en un plan de "desescalada" que permita el regreso del personal desplazado desde otras comunidades.

Esto se hará, sin embargo, una vez que los técnicos determinen que los incendios están bajo control. "Queda mucho trabajo por delante, pero la situación está mucho mejor de lo que era y confiamos en que siga esa tendencia", concluyó el presidente de la Xunta en Quiroga.