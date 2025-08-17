Incendios en Galicia hoy, en directo: Dos nuevos detenidos y una persona en prisión provisional

Galicia no aparta la vista del monte. Los incendios forestales llevan días calcinando su paisaje verde, con multitud de focos y la imposibilidad de atajarlos todos a la vez, lo que obliga a los servicios de emergencia a priorizar los que se acercan a las poblaciones.

La provincia más afectada es Ourense, que lleva días en situación 2 por la proximidad del fuego a varios núcleos poblacionales.

La Xunta de Galicia reclama todos los medios disponibles para poder atajar estos incendios. El Gobierno ha comprometido trasladar "todos los disponibles"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la zona acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El tráfico por tren entre Galicia y Madrid sigue suspendido por la acción de las llamas y algunas vías se encuentran cortadas.

Además, el juzgado de Verín ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el incendio forestal de Oímbra, en Ourense.

Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios.