Incendios en Galicia

Galicia

Incendios en Galicia hoy, en directo: Dos nuevos detenidos y una persona en prisión provisional

La situación del monte gallego no mejora. Con efectivos de la UME desplegados, el ejército colaborando, los bomberos afanándose para frenar el desastre y un gran número de focos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy Galicia. El juzgado ha decretado prisión provisional para el detenido por el incendio de Oímbra, en Ourense. Se han detenido a dos personas más, una mujer y un hombre

Publicada
Actualizada

Galicia no aparta la vista del monte. Los incendios forestales llevan días calcinando su paisaje verde, con multitud de focos y la imposibilidad de atajarlos todos a la vez, lo que obliga a los servicios de emergencia a priorizar los que se acercan a las poblaciones.

La provincia más afectada es Ourense, que lleva días en situación 2 por la proximidad del fuego a varios núcleos poblacionales.

La Xunta de Galicia reclama todos los medios disponibles para poder atajar estos incendios. El Gobierno ha comprometido trasladar "todos los disponibles"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la zona acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El tráfico por tren entre Galicia y Madrid sigue suspendido por la acción de las llamas y algunas vías se encuentran cortadas.

Además, el juzgado de Verín ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el incendio forestal de Oímbra, en Ourense.

Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios.

  1. La Xunta reorganiza la atención sanitaria para este lunes en los centros de salud de la provincia de Ourense

    Los centros de salud afectados quedarán abiertos con servicio de enfermería disponibleLos centros de salud afectados quedarán abiertos con servicio de enfermería disponible

  2. Un fuego iniciado en Larouco (Ourense) pone en situación "muy crítica" a Quiroga (Lugo) y llega a O Courel

    Los bomberos han tenido que hacer cortafuegos para que las llamas no alcancen las casas que tienen habitantes

  3. Larouco y Oímbra son ya, tras Chandrexa, los mayores incendios forestales de la historia de Galicia

    Los incendios de Oímbra y Xinzo de Limia se unieron en un único foco y el fuego de Larouco se extiende a Castilla y León

  4. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido el lunes 18 de agosto, a primera hora

    La línea suma cinco jornadas ya sin poder acoger viajes por los efectos de los incendios forestales que están quemando el monte ourensano

  5. A Rúa (Ourense) reparte agua embotellada ante la imposibilidad de potabilizar la traída por el incendio

    No está disponible debido a las consecuencias de los incendios forestales que están causando estragos en la provincia de Ourense

  6. Cortada la A-52 entre Ribadavia y Melón por los incendios forestales en Ourense

    Se han habilitado desvíos alternativos por la N-120. Los trenes tampoco circularán entre Galicia y Madrid por quinto día consecutivo

  7. Detenidas dos personas como presuntos autores de incendios forestales en Ourense

    Las detenciones fueron llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se trata de una mujer de 81 años y un varón de 61

  8. Feijóo celebra "la rectificación del Gobierno" tras anunciar más recursos

    El líder del PP y expresidente gallego reclama conocer "qué va a mandar y cuándo"

  9. Continúan los cortes de luz en Ourense a causa de los incendios, con interrupciones de más de 10 horas

    Naturgy tiene activas un total de seis incidencias derivadas de las consecuencias de los incendios forestales

  10. Prisión provisional para el detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra (Ourense)

    Continúa la instrucción para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos

  11. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo el domingo

    Acumula, de esta forma, cinco días sin servicio a causa de los incendios forestales que devoran el monte gallego

  12. Alfonso Rueda pide a Sánchez que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas: "Es una petición lógica"

    El presidente gallego ha estado acompañando a Pedro Sánchez en la visita que este ha realizado este mediodía

  13. Continúan los cortes al tráfico en Ourense en la OU-1009 y la A-52, con uno de sus accesos reabiertos

    El tráfico por tren entre Galicia y Madrid sigue suspendido a causa de los incendios forestales que queman el monte gallego

  14. La advertencia de Pedro Sánchez ante los incendios forestales: "Quedan días complejos"

    El presidente del Gobierno ha visitado esta mañana el centro de coordinación de Ourense, la provincia gallega más afectada. Han ardido más de 50.000 hectáreas de monte en toda la geografía gallega

  15. Pedro Sánchez propone desde Ourense un "gran pacto" de Estado ante la alerta climática

    Asegura que "no puede haber impunidad" contra los incendiarios y se compromete a hacer "todo y más" para que los ciudadanos vuelvan "cuanto antes" a la normalidad

  16. Las Fuerzas Armadas refuerzan su despliegue en Galicia para incrementar la prevención contra los incendios

    La operación comenzó el 15 de agosto con un despliegue de 35 patrullas, a las que se han sumado otras 12

  17. Feijóo pide a Sánchez no dejar pasar más tiempo: "Tiene que dejar de llegar tarde siempre"

    El líder del Partido Popular y expresidente gallego insiste en su discurso a través de varios mensajes en las redes sociales

  18. Confinados los usuarios del hogar residencia del Vilardevós (Ourense)

    La Xunta suspende la actividad del centro de día debido a la cercanía de los incendios forestales

  19. Regresan a la residencia de Chandrexa (Ourense) los 25 grandes dependientes evacuados por el incendio

    El resto de usuarios habían permanecido desde el miércoles en el interior del complejo, de titularidad municipal

  20. La calidad del aire se mantiene entre regular y pésima en Ourense y Lugo a causa de los incendios forestales

    El fuego ya ha calcinado más de 50.000 hectáreas de monte durante los últimos días, casi todas en Ourense