Incendios en Galicia hoy, en directo: Dos nuevos detenidos y una persona en prisión provisional
La situación del monte gallego no mejora. Con efectivos de la UME desplegados, el ejército colaborando, los bomberos afanándose para frenar el desastre y un gran número de focos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy Galicia. El juzgado ha decretado prisión provisional para el detenido por el incendio de Oímbra, en Ourense. Se han detenido a dos personas más, una mujer y un hombre
Galicia no aparta la vista del monte. Los incendios forestales llevan días calcinando su paisaje verde, con multitud de focos y la imposibilidad de atajarlos todos a la vez, lo que obliga a los servicios de emergencia a priorizar los que se acercan a las poblaciones.
La provincia más afectada es Ourense, que lleva días en situación 2 por la proximidad del fuego a varios núcleos poblacionales.
La Xunta de Galicia reclama todos los medios disponibles para poder atajar estos incendios. El Gobierno ha comprometido trasladar "todos los disponibles"
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la zona acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El tráfico por tren entre Galicia y Madrid sigue suspendido por la acción de las llamas y algunas vías se encuentran cortadas.
Además, el juzgado de Verín ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el incendio forestal de Oímbra, en Ourense.
Además, la Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre acusados de ser autores de dos incendios.
-
La Xunta reorganiza la atención sanitaria para este lunes en los centros de salud de la provincia de Ourense
Los centros de salud afectados quedarán abiertos con servicio de enfermería disponible
-
Un fuego iniciado en Larouco (Ourense) pone en situación "muy crítica" a Quiroga (Lugo) y llega a O Courel
Los bomberos han tenido que hacer cortafuegos para que las llamas no alcancen las casas que tienen habitantes
-
Larouco y Oímbra son ya, tras Chandrexa, los mayores incendios forestales de la historia de Galicia
Los incendios de Oímbra y Xinzo de Limia se unieron en un único foco y el fuego de Larouco se extiende a Castilla y León
-
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido el lunes 18 de agosto, a primera hora
La línea suma cinco jornadas ya sin poder acoger viajes por los efectos de los incendios forestales que están quemando el monte ourensano
-
A Rúa (Ourense) reparte agua embotellada ante la imposibilidad de potabilizar la traída por el incendio
No está disponible debido a las consecuencias de los incendios forestales que están causando estragos en la provincia de Ourense
-
Cortada la A-52 entre Ribadavia y Melón por los incendios forestales en Ourense
Se han habilitado desvíos alternativos por la N-120. Los trenes tampoco circularán entre Galicia y Madrid por quinto día consecutivo
-
Detenidas dos personas como presuntos autores de incendios forestales en Ourense
Las detenciones fueron llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se trata de una mujer de 81 años y un varón de 61
-
Feijóo celebra "la rectificación del Gobierno" tras anunciar más recursos
El líder del PP y expresidente gallego reclama conocer "qué va a mandar y cuándo"
-
Continúan los cortes de luz en Ourense a causa de los incendios, con interrupciones de más de 10 horas
Naturgy tiene activas un total de seis incidencias derivadas de las consecuencias de los incendios forestales
-
Prisión provisional para el detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra (Ourense)
Continúa la instrucción para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos
-
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido durante todo el domingo
Acumula, de esta forma, cinco días sin servicio a causa de los incendios forestales que devoran el monte gallego
-
Alfonso Rueda pide a Sánchez que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas: "Es una petición lógica"
El presidente gallego ha estado acompañando a Pedro Sánchez en la visita que este ha realizado este mediodía
-
Continúan los cortes al tráfico en Ourense en la OU-1009 y la A-52, con uno de sus accesos reabiertos
El tráfico por tren entre Galicia y Madrid sigue suspendido a causa de los incendios forestales que queman el monte gallego
-
La advertencia de Pedro Sánchez ante los incendios forestales: "Quedan días complejos"
El presidente del Gobierno ha visitado esta mañana el centro de coordinación de Ourense, la provincia gallega más afectada. Han ardido más de 50.000 hectáreas de monte en toda la geografía gallega
-
Pedro Sánchez propone desde Ourense un "gran pacto" de Estado ante la alerta climática
Asegura que "no puede haber impunidad" contra los incendiarios y se compromete a hacer "todo y más" para que los ciudadanos vuelvan "cuanto antes" a la normalidad
-
Las Fuerzas Armadas refuerzan su despliegue en Galicia para incrementar la prevención contra los incendios
La operación comenzó el 15 de agosto con un despliegue de 35 patrullas, a las que se han sumado otras 12
-
Feijóo pide a Sánchez no dejar pasar más tiempo: "Tiene que dejar de llegar tarde siempre"
El líder del Partido Popular y expresidente gallego insiste en su discurso a través de varios mensajes en las redes sociales
-
Confinados los usuarios del hogar residencia del Vilardevós (Ourense)
La Xunta suspende la actividad del centro de día debido a la cercanía de los incendios forestales
-
Regresan a la residencia de Chandrexa (Ourense) los 25 grandes dependientes evacuados por el incendio
El resto de usuarios habían permanecido desde el miércoles en el interior del complejo, de titularidad municipal
-
La calidad del aire se mantiene entre regular y pésima en Ourense y Lugo a causa de los incendios forestales
El fuego ya ha calcinado más de 50.000 hectáreas de monte durante los últimos días, casi todas en Ourense