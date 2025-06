El PSOE de Galicia alaba la reacción de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán

Este jueves, el diputado socialista Santos Cerdán ha presentado su dimisión tras la publicación de un informe de la UCO de la Guardia Civil que le vincula con el cobro de comisiones ilegales. Después de dejar su acta de diputado, el presidente Pedro Sánchez ha convocado una rueda de prensa en la que ha pedido "perdón" por confiar en él y ha anunciado que se llevará a cabo una auditoria externa de las cuentas del partido.

Desde Galicia, el PSdeG ha emitido un comunicado en el que apoya el mensaje del presidente de quien afirman que "afrontou unha situación complexa, asumindo o erro de confianza, pedidndo desculpas á cidadanía e adoptando as decisións necesarias no momento no que coñeceu todos os datos".

Esta mañana, el responsable del Partido Socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, pedía "prudencia" antes de conocer el contenido del informe. Ahora, los socialistas gallegos reivindican la respuesta de Pedro Sánchez deseando que "todos os partidos actuaran do mesmo xeito cando se enfrontan a situacións delicadas" siguiendo valores de honestidad, transparencia y responsabilidad pública.

"Desde Galicia reivindicamos este modo de hacer política", declaraba esta tarde Besteiro.

En esta misma línea, el PSdeG resalta que el presidente, "a diferenza doutros responsables políticos" dio la cara asumiendo los errores. "Este comportamento representa a calidade democrática que a cidadanía espera dos seus representantes", afirman.

Por eso, reafirman su apoyo en defensa de una forma de hacer política en la que la "estabilidade institucional e a confianza da cidadanía están por enriba de todo".