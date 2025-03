La Xunta espera tener este verano la Autorización Ambiental Integrada de Altri

La Xunta de Galicia cuenta con tener en verano la Autorización Ambiental Integrada del proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). Así lo ha afirmado este domingo la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

"En principio, no más allá del verano", ha detallado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, después de que este sábado el municipio coruñés de A Pobra acogiese una manifestación a la que asistieron miles de personas y centenares de barcos para protestar contra este proyecto.

Preguntada sobre si estas protestas podrían llevar al gobierno gallego a "repensar" el proyecto, Vázquez ha afirmado que en las elecciones autonómicas el PPdeG "ganó de una manera contundente". "Todo el mundo conocía de primera mano cuál era la planificación de la Xunta", ha asegurado.

En lo relativo a la preocupación medioambiental, la conselleira ha mandado un mensaje de "máxima tranquilidad" a las personas que "están angustiadas" por el proyecto y ha vuelto a asegurar que "no va causar afección a la salud ni a los diferentes sectores productivos" como son el pesquero, la agricultura y la ganadería.

Consultada sobre si Altri es una marcocelulosa, la conselleira ha recordado que este proyecto "no cambió en absoluto" y, antes de las elecciones autonómicas, "tenía el apoyo" de los diferentes grupos políticos del Parlamento de Galicia.

Con todo, Vázquez ha contestado que: "hablar de macrocelulosa muchas veces la gente dice 'lo que se nos viene encima'. Pues la respuesta es que hay que ver a Marín, que está al lado de Pontevedra, y todas sus playas tienen bandera azul".

"No va a haber afección a tierra, y es compatible incluso con agricultura y ganadería ecológica", ha asegurado.

El agua que utilizará Altri volverá al río

Sobre el consumo de 46.000 metros cúbicos de agua al día, por parte de Altri, la conselleira ha apuntado que este consumo es "de un 5%, incluso en aquellos meses donde hay más sequía". Ese porcentaje, lo ha justificado en que el "agua que utiliza, la reutilizan y luego vuelve de nuevo al río".

"Tampoco hay nada de esos 27 grados de media. Lo que se le permite, y así queda claro en la DIA y en todos los informes, es que no puede superar los tres grados a mayores de la media del río Ulla. Por lo tanto, sostenibilidad total y absoluta", ha defendido.

Sobre el estado en el que será devuelta esa agua al río, que la empresa aseguró que sería en mejores condiciones de lo que la captaron, la conselleira ha esgrimido que "nadie bebe agua directamente del río" y el agua tiene que pasar antes por una Estación de Tratamiento de Agua Potable.

En el contexto ambiental, consultada sobre las consecuencias que Altri puede causar a la ría de Arousa, la conselleira ha explicado que el proyecto "se ubicará a 70 kilómetros en línea recta de la ría, pero son 130 kilómetros de río". "Además, hay una presa que funciona, incluso, como filtro y el control exhaustivo que se realizará está en los 50 primeros metros", ha detallado.

En referencia a las declaraciones de Mercedes Rois Díaz, exdirectora de Innovación de la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), que alertó de que este proyecto "tendrá consecuencias irreversibles", la conselleira ha asegurado que "desconoce" si esa persona trabajó en el proyecto de Altri.

Con todo, ha manifestado que si tuvo contribución en el proyecto y no dejó por escrito esas afecciones "es una gran irresponsable" y, por lo tanto, "eso también tiene consecuencias".

Vázquez asegura que si el Gobierno no otorga los fondos "sería prevaricar"

Sobre la pregunta de "'si Altri es tan buena por qué no se queda en Portugal" que el BNG y muchos de los gallegos lanzan a la Xunta, la conselleira ha respondido que es porque la empresa ve "estabilidad política" y también porque "busca el recurso y el lugar ideal".

"Primero, es porque ve que hay estabilidad política y, en segundo lugar, porque ve que tiene un recurso.

El pasado 14 de marzo, la Xunta de Galicia daba su luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto, dejando en manos del Gobierno de España la concesión de los fondos solicitados por la compañía portuguesa para comenzar su construcción. Altri pide 250 millones de ayudas públicas con una inversión de cerca de 1.000 millones.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente de Galicia ha advertido de que si Altri cumple los requisitos para obtener fondos europeos y el Gobierno central no se los da "sería prevaricar".

"Hubo grupos políticos que llegaron a decir que la Xunta iba a dar 250 millones de euros. Nosotros no podemos financiar la gran empresa, pero sí que pedimos que, si cumple, el aporte tiene que ser igual a esta empresa, al resto de empresas y, por supuesto, no somos una Comunidad de segunda, somos una comunidad de primera", ha zanjado.

El PP señala que las manifestaciones de la izquierda "van en contra do futuro de Galicia e do emprego da mocidade"

En un comunicado remitido este domingo, el PPdeG denuncia que "as ameazas, o alboroto e as manifestacións" protagonizadas pola esquerda "van en contra do futuro de Galicia e do emprego da mocidade", en relación a la protesta que tuvo lugar en A Pobra contra Altri y que reunió a miles de personas por mar y tierra.

La secretaría xeral, Paula Prado, reiteró el apoyo del partido a todas las empresas que quieran asentarse en Galicia "para xerar riqueza no territorio, fixar poboación no rural e ofrecer oportunidades de futuro".

"Os galegos e galegas poden estar tranquilos", afirma Prado, antes de señalar a la oposición por "cambiar de opinión" respecto a Altri, algo que entiende que se debe a "unha vinganza por perder as eleccións".