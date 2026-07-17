Arrancan en Vimianzo (A Coruña) las obras para prolongar la autovía de la Costa da Morte

La Xunta de Galicia ha iniciado en Vimianzo (A Coruña) las obras de prolongación de la autovía de A Costa da Morte, en las que se invertirán hasta 36 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien ha supervisado esta mañana los trabajos.

La actuación en la AG-55 supondrá unos 5,8 kilómetros, desde Santa Irena hasta la conexión con la carretera autonómica AC-532, con un recorrido que transcurre en su totalidad por Vimianzo.

Las obras han comenzado en la zona donde termina el tramo de la autovía actualmente en servicio, que cuenta con un total de 28 kilómetros libre de peajes. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 36 meses.