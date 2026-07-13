Controlado el incendio de Laxe y Vimianzo (A Coruña), que ha quemado unas 220 hectáreas

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). Álvaro Ballesteros - Europa Press

El incendio que afecta a los municipios de Laxe y Vimianzo se encuentra estabilizado desde las 19:30 horas y controlado desde las 23:37 horas del pasado domingo. El fuego comenzó en dos puntos separados, por una parte en la parroquia vimianzesa de Salto a las 20:16 horas del sábado y por otra en la parroquia laxense de Nande a las 21:55 horas.

La estimación de superficie quemada, según informa Medio Rural, asciende a unas 220 hectáreas.

Para su extinción se han desplazado, de forma acumulada y conjunta, cuatro técnicos, 41 agentes, 48 brigadas, 44 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, el MITECO ha enviado un avión anfibio y un equipo de prevención integral de incendios.

Este domingo por la tarde, el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, explicó que los medios perimetraron la zona y que estuvieron humedeciéndolo para que el fuego no sobrepasase esta área. Aunque el sábado hubo cierto "riesgo" de que el fuego se acercase a las casas, finalmente quedaron fuera de peligro. Tampoco ha habido mayores incidencias.

El viento fue el principal problema durante las tareas de extinción.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, diferenció entre los puntos quemados de ambos municipios, indicando en la tarde del domingo que la parroquia vimianzesa estaba fuera de peligro.

Aparte de este incendio, la Costa da Morte registró en la noche del sábado otro fuego en Zas, en la parroquia de Carreira, que ha quemado 3,7 hectáreas y permanece controlado desde la tarde del domingo. Hasta allí han acudido un técnico, cinco agentes, cuatro brigadas, dos motobombas y una pala.