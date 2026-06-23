Arde un coche en A Laracha (A Coruña) y provoca un incendio en la masa forestal cercana
Los bomberos de Carballo apagaron el fuego en el vehículo. Posteriormente, los efectivos de extinción lograron estabilizar el fuego en el monte
Te puede interesar: El incendio de un coche en la autopista provoca un fuego forestal en Arteixo (A Coruña)
Un turismo ha ardido esta tarde a primera hora en la AC-523, en el kilómetro 7, a la altura de A Laracha, en A Coruña. Por causas desconocidas, el turismo empezó a echar humo y, poco después, fue devorado por las llamas.
Los bomberos de Carballo acudieron rápidamente al punto, apagando un fuego que se originó a las 13:55.
El fuego se extendió a la zona de monte situado alrededor de la cuneta, provocando también la necesidad de apagarlo. La Consellería de Medio Rural tuvo notificación del suceso a las 14:08, quedando estabilizado el fuego a las 15:10.
El humo era visible desde diferentes puntos del entorno.