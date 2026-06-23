Arde un coche en A Laracha (A Coruña) y provoca un incendio en la masa forestal cercana

Un turismo ha ardido esta tarde a primera hora en la AC-523, en el kilómetro 7, a la altura de A Laracha, en A Coruña. Por causas desconocidas, el turismo empezó a echar humo y, poco después, fue devorado por las llamas.

Los bomberos de Carballo acudieron rápidamente al punto, apagando un fuego que se originó a las 13:55.

El fuego se extendió a la zona de monte situado alrededor de la cuneta, provocando también la necesidad de apagarlo. La Consellería de Medio Rural tuvo notificación del suceso a las 14:08, quedando estabilizado el fuego a las 15:10.

El humo era visible desde diferentes puntos del entorno.