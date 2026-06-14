El primer premio de la Lotería Nacional deja un pellizco en A Laracha (A Coruña)

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha sonreído a Galicia. El número 69.497, dotado con 600.000 euros al número, fue consignado en A Laracha (A Coruña), según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

El número ganador también se vendió en otros puntos de España, pero entre las administraciones afortunadas figura una ubicada en el municipio coruñés, concretamente en la Avenida Finisterre, 89.

El sorteo de este sábado, correspondiente al número 48/26 de la Lotería Nacional, también dejó un segundo premio para el número 71.657, dotado con 120.000 euros al número, aunque en este caso no fue consignado en la provincia de A Coruña.

La fortuna vuelve así a visitar la comarca de Bergantiños con un premio que podría haber dejado miles de euros entre los vecinos de A Laracha y quienes adquirieron allí sus décimos.