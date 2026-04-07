Así ha quedado el entorno de Caión, en A Laracha (A Coruña), tras los incendios

Los incendios forestales declarados ayer en Caión (A Laracha) y Carballo han dejado un paisaje desolador. Un vídeo grabado tras la estabilización del fuego muestra la magnitud de los daños en la zona, donde el verde habitual de los montes ha sido sustituido por un manto gris de ceniza.

El fuego, que comenzó en dos puntos diferentes y terminó por fusionarse a lo largo de la tarde, ha quedado estabilizado durante la noche, según confirmó la Consellería do Medio Rural. Las labores de extinción continúan este martes, con varios equipos trabajando sobre el terreno y carreteras cortadas para facilitar el acceso a los medios.

La superficie quemada, según el último balance oficial, eleva a más de 150 las hectáreas calcinadas en la zona, un dato que sitúa este incendio entre los más relevantes en este anticipo de la temporada de incendios en Galicia, donde ya se han quemado más de 280 hectáreas en un solo día al sumar otros fuegos como el declarado en Ponteareas (Pontevedra).

El humo de Caión fue visible desde distintos puntos de la costa coruñesa, incluidas las playas de Sabón, Barrañán o incluso desde la propia ciudad coruñesa, lo que generó expectación entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde se compartieron muchos vídeos e imágenes del suceso. Vídeos como este de Boris Bugarski, que ha compartido con Quincemil.

Durante las horas más críticas, la Guardia Civil y Protección Civil procedieron al desalojo preventivo de 13 vecinos de la parroquia de Caión. Ninguno de ellos sufrió daños personales y todos pudieron regresar a sus casas tras estabilizar el incendio.

Otros incendios en la zona

Este no es el primer incendio en esta zona entre Caión y Carballo, sin embargo hacía años que no veían un fuego de tal intensidad, tal y como indica el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, , “hai anos houbo un incendio que tamén afectou á Laracha e a Carballo, entre os núcleos de Goxán (Caión) e Leira (Rebordelos - Carballo), principalmente monte raso e que arrancou no camiño de Saldoiro”.

Sin embargo, subraya que nunca se había registrado un fuego de estas dimensiones en la parte alta: “Nesta zona da estrada provincial para arriba, Outeiro e Campi da Costa, non recordo ningún incendio e menos destas magnitudes”.