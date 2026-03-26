Estabilizado un incendio forestal en A Laracha (A Coruña) que afecta a 20 hectáreas
La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizadas las llamas originadas en la parroquia de Caión
La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado un incendio forestal que afecta al ayuntamiento coruñés de A Laracha, concretamente a la parroquia de Caión.
Según ha informado, el fuego, que comenzó a las 16:07 horas de este jueves, quedó estabilizado a las 20:32 horas y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a 20 hectáreas.
De esta forma, para hacer frente a las llamas movilizaron, por el momento, cinco agentes, nueve brigadas, seis motobombas, una pala y tres helicópteros.
El departamento autonómico ha recordado a los ciudadanos que tienen a su disposición el número de teléfono gratuitos 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal, así como un teléfono anónimo y gratis para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085.