Dos motoristas resultan heridas tras colisionar con un coche en Coristanco (A Coruña)

Dos motoristas resultaron heridas tras colisionar con un coche en el municipio coruñés de Coristanco el sábado por la noche. Una de ellas, que iba de copiloto, resultó herida de gravedad.

Según informa el 112 Galicia, el choque se produjo pocos minutos antes de la medianoche. La Guardia Civil fue quien informó del choque entre una moto y un coche en la AC-552, kilómetro 35.1, a la altura de Traba, en Coristanco.

Entonces, los servicios de emergencias avisaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Bergantiños, al GES de Ponteceso y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, que tras finalizar su intervención procedieron con las tareas de limpieza de la vía.

Por su parte, los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el traslado de las dos ocupantes de la moto por los servicios sanitarios.