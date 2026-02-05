Herido un menor en Zas (A Coruña) tras ser atropellado en Baio

Un menor ha resultado herido en la mañana de este jueves al sufrir un atropello en la parroquia de Baio, en el municipio coruñés de Zas.

Según han informado fuentes del CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar a las 8:20 horas en la AC-552, en la Avenida de A Coruña, a la altura de la panadería Caión.

Hasta el punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.