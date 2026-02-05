Carballo (A Coruña) alerta a la Xunta del elevado nivel de agua en otra balsa de Monte Neme

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha trasladado a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la preocupación vecinal tras la rotura de una balsa de residuos mineros en Monte Neme, ocurrida el pasado sábado entre este municipio coruñés y Malpica. En concreto, ha alertado del elevado nivel de agua en otra balsa, de agua limpia, respecto a su nivel habitual.

Según informa Europa Press, el pasado miércoles, el alcalde y concejales mantuvieron una reunión informativa en la parroquia de Razo en la que constataron que esta problemática "preocupa mucho" a los vecinos por el colapso de una de las balsas de la antigua mina y la rotura de una antigua galería por la que salieron a presión miles de litros de agua que produjeron un arrastre monte abajo

Los representantes municipales recuerdan que este es el segundo suceso similar en los últimos años y critican que "desde el año 2012 no se tomaron las medidas precisas por parte de la administración competente, que es la Xunta de Galicia".

En el encuentro un vecino avisó del elevado nivel de agua de otra de las balsas, la de aguas limpias.

Hasta el punto se acercaron esta mañana de jueves los ediles Luis Lamas y Miguel Vales, quienes constataron que la altura del agua está un metro más elevada de lo habitual, "aparentemente, por la obstrucción de una tubería de evacuación", explica el Ayuntamiento de Carballo en un comunicado.

Sobre esta cuestión, el alcalde se puso en contacto de "forma inmediata" con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, para trasladarle la preocupación por la situación de la balsa de aguas limpias y la inquietud de los vecinos de Razo. A raíz de esta comunicación, el director xeral de Minas, Pablo Fernández, trasladó al regidor el compromiso de su departamento de enviar un equipo técnico.

Daniel Pérez le exige a la Xunta de Galicia "que asuma su responsabilidad, tanto en la verificación y supervisión de que se respetan las cautelas de seguridad como en la ejecución de la restauración minera". El alcalde insiste en que los habitantes del entorno "no pueden estar atemorizados día tras día".

Ecoloxistas en Acción señala el movimiento de tierras como causa

Por otra parte, Ecoloxistas en Acción apunta a "los movimientos de tierra realizados en las balsas mayores" durante las tareas de restauración impulsadas por la Xunta como causa de la rotura del sábado, "descolocando el agua almacenada para la balsa menor, que finalmente reventó".

"Esta balsa contaba con una galería transversal que ya había sido inventariada por la Xunta en 1998 y que, de hecho, luego del anterior desastre producido en 2014 cuando reventó la mayor de las balsas, había sido propuesta por el Ayuntamiento de Carballo como galería de drenaje". Ecoloxistas en Acción denuncia "las falsedades de la Xunta en los momentos iniciales, cuando se informó que la galería era desconocida y que los movimientos de tierra no guardaban relación con lo acontecido".

Así, ha anunciado que amplían la denuncia que presentó el pasado lunes contra la Xunta y la empresa encargada de los trabajos de rehabilitación para incluir también al director de obra.

Explica que el ingeniero de minas director de la obra fue "el adjudicatario de la licitación realizada por la Consellaría de Economía e Industria para los lotes 1 y 2 de la obra de restauración de la mina de Monte Neme, consistentes en la dirección de las actuaciones, que precisamente se iniciaron pocas semanas antes de la rotura que se produjo en la madrugada del pasado sábado".

Ecoloxistas en Acción cuestiona el criterio de licitación de la dirección de obra, "considerando el largo historial de proyectos salpicados de ilegalidades" del director de obra en otros proyectos.