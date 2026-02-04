Trasladadas en A Laracha (A Coruña) dos personas tras una colisión frontal entre dos coches
Uno de los ocupantes necesitó ser liberado por los bomberos tras quedarse atrapado en el interior de su vehículo
Te puede interesar: Detenida una joven en Santiago por portar cocaína y dinero en un bolso que alega que no era suyo
Dos personas tuvieron que ser trasladadas este miércoles por la tarde tras una colisión frontal entre dos turismos en la AC-552, a su paso por Torás, en el municipio coruñés de A Laracha.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 15:00 horas de este miércoles y uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior de uno de los vehículos y necesitó la ayuda de los bomberos para liberarse.
El otro conductor pudo salir por sus propios medios, pero necesitó asistencia sanitaria. Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 evacuaron a dos personas al centro hospitalario de referencia.
En el operativo, además de los Bomberos de Carballo y los profesionales sanitarios, participaron los voluntarios de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, agentes de la Policía Local y personal de limpieza y mantenimiento de la vía.