Detenido un vecino de Dumbría (A Coruña) por el hurto de cable de cobre en Santa Comba

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Dumbría, en A Coruña, como presunto autor de un delito de hurto, tras ser sorprendido manipulando una línea telefónica en la localidad de Esmorede, en el término municipal de Santa Comba.

Los hechos ocurrieron durante un servicio preventivo de seguridad ciudadana en horario nocturno, cuando una patrulla del Puesto de Negreira detectó a un varón manipulando el tendido telefónico próximo a la carretera AC-400.

Al proceder a su identificación y comprobar la situación, los agentes constataron que había sustraído un total de 120 metros de cable de cobre.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso, conocido por las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole, como supuesto autor de un delito de hurto, así como a la incautación del cable sustraído.