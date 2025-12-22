Localizan el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en Ponteceso (A Coruña)

Este lunes ha sido localizado sin vida el cuerpo de un varón de 41 años que permanecía desaparecido en la zona de Ponteceso, en A Coruña, para el que se había activado un dispositivo de búsqueda desde la tarde de este domingo.

Según fuentes de la Guardia Civil, previamente había sido localizada la furgoneta del desaparecido, que fue recogida por sus familiares. A partir de ese momento se puso en marcha un operativo de búsqueda por tierra y por vía aérea.

Finalmente, en la mañana de este lunes el cuerpo del hombre fue localizado sin vida. En el dispositivo de búsqueda participaron el servicio aéreo, patrullas de la Guardia Civil de Ponteceso y Malpica, así como efectivos de Protección Civil.