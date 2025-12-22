Herida una mujer en Dumbría (A Coruña) tras una salida de vía

Una mujer ha sido trasladada este lunes por la tarde al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, en A Coruña, con heridas leves tras una salida de vía en Dumbría.

Según el 112, un particular alertó sobre las 15:25 horas de que se había producido un accidente por salida de vía en el kilómetro 31 de la carretera provincial DP-3404.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias (061), agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión, Protección Civil de Dumbría y los bomberos del parque comarcal de Cee.

Los bomberos ayudaron a salir a la mujer, que no se encontraba atrapada en el vehículo, pero que tenía las piernas atascadas bajo el volante y no se podía mover. Finalmente, fue trasladada al centro hospitalario de referencia.

Sobre la misma hora, en torno a las 15:30 horas, otro vehículo sufrió también una salida de vía en el mismo punto de la DP-3404. Fuentes de la Guardia Civil apuntan al granizo que cayó en ese momento como posible causa de ambos siniestros.