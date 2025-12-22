Agentes de la Guardia Civil. Guardia Civil

Costa da Morte

Herida una mujer en Dumbría (A Coruña) tras una salida de vía

El coche se salió de la vía en el kilómetro 31 de la carretera provincial DP-3404. La mujer necesitó ayuda de los bomberos para salir del vehículo

Una mujer ha sido trasladada este lunes por la tarde al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, en A Coruña, con heridas leves tras una salida de vía en Dumbría.

Según el 112, un particular alertó sobre las 15:25 horas de que se había producido un accidente por salida de vía en el kilómetro 31 de la carretera provincial DP-3404.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias (061), agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Corcubión, Protección Civil de Dumbría y los bomberos del parque comarcal de Cee.

Los bomberos ayudaron a salir a la mujer, que no se encontraba atrapada en el vehículo, pero que tenía las piernas atascadas bajo el volante y no se podía mover. Finalmente, fue trasladada al centro hospitalario de referencia.

Sobre la misma hora, en torno a las 15:30 horas, otro vehículo sufrió también una salida de vía en el mismo punto de la DP-3404. Fuentes de la Guardia Civil apuntan al granizo que cayó en ese momento como posible causa de ambos siniestros.