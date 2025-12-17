El mal estado del mar dificulta el inicio de la campaña del percebe en la Costa da Morte

Las cofradías del litoral de la Costa da Morte activaron o están a punto de activar los principales enclaves de extracción de percebe de cara a la Navidad, una campaña crucial para la economía de muchas familias.

Uno de los primeros puntos en autorizarse fue el entorno de O Roncudo, bajo la gestión del pósito de Corme, que permitió el acceso este miércoles.

El estreno estuvo marcado por condiciones extremas, con fuerte oleaje, corrientes intensas y mar de fondo, lo que obligó a los profesionales a extremar precauciones.

Una veintena de percebeiros acudieron a la zona a primera hora, pero la prioridad fue mantenerse a salvo ante un escenario de alto riesgo, dejando en un segundo plano la recolección del crustáceo.

La jornada se saldó con resultados muy por debajo de lo habitual, hasta el punto de que varios trabajadores no alcanzaron el límite diario establecido por la cofradía.

Aunque está previsto que los profesionales con permisos en vigor puedan seguir accediendo a O Roncudo durante los próximos días, el pesimismo se ha instalado entre el colectivo, ante unas previsiones meteorológicas que anuncian un empeoramiento del tiempo.