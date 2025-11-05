Ofrecen 1.000 euros en Corcubión (A Coruña) por encontrar a una perra desaparecida hace una semana

Hace una semana que Kira, una husky de tres años, se escapó del jardín de su casa en Corcubión (A Coruña), cerca de la playa de Quenxe. Las cámaras de seguridad captaron cómo salió corriendo monte arriba. Kira tiene los ojos azules, pelaje gris y blanco, está castrada y tiene microchip. Sus propietarios dicen que es muy sociable y juguetona.

Desde su desaparición su familia no ha dejado de buscarla. El pasado sábado organizaron una batida de búsqueda junto a amigos, familiares y vecinos que se unieron, entre ellos cazadores con sus perros que conocen bien el monte, pero no encontraron rastro alguno de ella. "Miramos también otros pueblos vecinos, con sus aldeas y montes, y fuimos preguntando a vecinos y peregrinos y nada", relata Yanira Trillo, pareja de su dueño.

La familia ha pegado carteles por todos los pueblos vecinos y albergues de peregrinos, con el objetivo de que alguien les devuelva a su perra. "Estamos destrozados", confiesa Yanira. Explica que todos los días salen a buscarla desde las 6:00 de la mañana y no paran hasta las 03:00 de la mañana.

Cartel de búsqueda de Kira Cedida

"Hoy hace 1 semana que Kira se escapó, y seguimos sin saber nada de ella. Por lo menos un: 'la vi por aquí' nos consolaría, pero nadie sabe nada", dice Yanira.

Kira, cuentan, "era una perrita muy feliz", a la que le encantaba ir a la playa y estar con su familia. No tener noticias aumenta la angustia de la familia que, ante la falta de resultados, ofrece una recompensa de mil euros a quien la localice para que pueda volver a casa. Los teléfonos de contacto son 651 512 316 y 667 234 461