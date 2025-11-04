Los caminos a los faros de Touriñán y Fisterra (A Coruña) pasan a ser de titularidad municipal

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado el traspaso de la titularidad de las carreteras a los faros de Touriñán y Fisterra a los municipios debido a los cambios de usos. Originalmente estos caminos se utilizaban como acceso a las instalaciones marítimas pero actualmente son utilizados de manera mayoritaria por vecinos y turistas.

El ente destaca que el cambio se produce tras una inversión de unos 670.000 euros en obras de mejora y acondicionamiento de estas dos carreteras, una actuación repetida en Camariñas en el camino al faro de Cabo Vilán, en este caso por un importe de 433.000 euros.

A la firma del cambio de titularidad en la sede de Hacienda en A Coruña acudieron el presidente del organismo portuario, Martín Fernández Prado, la delegada especial de Hacienda, Victoria Fernández Estevan, además del alcalde de Fisterra, Luis Insua, y la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, ya que este municipio compartirá titularidad con Muxía. En los próximos días su regidor, Javier Sar, también firmará el documento.